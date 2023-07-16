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"Українська свобода переможе": звернення Зеленського

16 липня 2023 21:51
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"Українська свобода переможе": звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері, 16 липня, Президент України Володимир Зеленський з нагоди 33 річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України звернувся до українців. Він заявив, що українська свобода все одно збережеться та переможе.

Відповідне звернення глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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"Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе", — наголосив Президент. 

Він додав, що щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку.

"Україна це може. Може завдяки тому, що рядки та слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей, мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави — це їхня особиста воля", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нові збори Ставки головнокомандувача. Сторони проаналізували поточне становище на лінії фронту та ситуацію в Білорусі.

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