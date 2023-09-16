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Украинские дети рассказали в Гааге собственные истории о депортации в РФ

16 сентября 2023 10:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинские дети рассказали в Гааге собственные истории о депортации в РФ
Украинские дети, незаконно депортированные Россией. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские дети, вернувшиеся домой после принудительной российской депортации, встретились лидерами европейских стран в Гааге. Они рассказали собственные истории, чтобы привлечь внимание к тому, как Россия нарушает права детей.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Организация мероприятия

Такое мероприятие провели в рамках плана действий Bring Kids Back UA, утвержденного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В рамках своей миссии украинская делегация предоставила информацию о принудительном перемещении украинских детей Российской Федерацией, включая механизмы, стоящие за международным преступлением России. Представители нидерландской стороны лично услышали ужасные истории насильственной депортации шестерых детей", — говорится в сообщении.

Такие встречи проводили:

  • министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот,
  • представители Комитета иностранных дел нидерландского парламента,
  • член Европейского парламента Катарина Ринзема,
  • секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис.

Поддержка Нидерландов

Ханке Брюинс Слот отметила, что Нидерланды готовы оказать поддержку Украине в новом проекте по воссоединению семей с помощью ДНК. Страна поможет создать базу данных ДНК, благодаря которой можно будет оперативно установить родственные связи детей, похищенных Россией, чтобы способствовать их возвращению домой.

"Полномасштабное вторжение России в Украину привело к массовым нарушениям фундаментальных прав и распространению незаконной депортации и похищению наших детей. Наша цель — полностью прекратить насильственную депортацию наших детей в Россию и принять все необходимые меры для их безопасного возвращения домой. Украине нужна поддержка союзников и партнеров, чтобы вернуть каждого ребенка на родину. Сегодня это наши украинские дети, завтра могут быть ваши", — отметил глава ОП Андрей Ермак.

"Никто в мире не имеет права уничтожить мирное и счастливое детство. Напомню, только 386 детей удалось вернуть в Украину, а более 19,5 тысяч детей ждут нашей помощи. Необходимо срочно совместно и эффективно реагировать на эту ужасную ситуацию", — добавила советница, уполномоченный Президентом Украины по правам ребенка и детской реабилитации, координатор Bring Kids Back UA Дарья Герасимчук.

Напомним, российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий. Они увезли в РФ еще 450 несовершеннолетних украинцев.

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