Украинские дети рассказали в Гааге собственные истории о депортации в РФ

Украинские дети, незаконно депортированные Россией. Фото: ОП

Украинские дети, вернувшиеся домой после принудительной российской депортации, встретились лидерами европейских стран в Гааге. Они рассказали собственные истории, чтобы привлечь внимание к тому, как Россия нарушает права детей.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Организация мероприятия

Такое мероприятие провели в рамках плана действий Bring Kids Back UA, утвержденного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В рамках своей миссии украинская делегация предоставила информацию о принудительном перемещении украинских детей Российской Федерацией, включая механизмы, стоящие за международным преступлением России. Представители нидерландской стороны лично услышали ужасные истории насильственной депортации шестерых детей", — говорится в сообщении.

Такие встречи проводили:

министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот,

представители Комитета иностранных дел нидерландского парламента,

член Европейского парламента Катарина Ринзема,

секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис.

Поддержка Нидерландов

Ханке Брюинс Слот отметила, что Нидерланды готовы оказать поддержку Украине в новом проекте по воссоединению семей с помощью ДНК. Страна поможет создать базу данных ДНК, благодаря которой можно будет оперативно установить родственные связи детей, похищенных Россией, чтобы способствовать их возвращению домой.

"Полномасштабное вторжение России в Украину привело к массовым нарушениям фундаментальных прав и распространению незаконной депортации и похищению наших детей. Наша цель — полностью прекратить насильственную депортацию наших детей в Россию и принять все необходимые меры для их безопасного возвращения домой. Украине нужна поддержка союзников и партнеров, чтобы вернуть каждого ребенка на родину. Сегодня это наши украинские дети, завтра могут быть ваши", — отметил глава ОП Андрей Ермак.

"Никто в мире не имеет права уничтожить мирное и счастливое детство. Напомню, только 386 детей удалось вернуть в Украину, а более 19,5 тысяч детей ждут нашей помощи. Необходимо срочно совместно и эффективно реагировать на эту ужасную ситуацию", — добавила советница, уполномоченный Президентом Украины по правам ребенка и детской реабилитации, координатор Bring Kids Back UA Дарья Герасимчук.

Напомним, российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий. Они увезли в РФ еще 450 несовершеннолетних украинцев.