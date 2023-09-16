Українські діти розповіли в Гаазі власні історії про депортацію до РФ

Українські діти, яких незаконно депортувала Росія. Фото: ОП

Українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Організація заходу

Такий захід провели в межах плану дій Bring Kids Back UA, який затверджений Президентом України Володимиром Зеленським.

"У межах своєї місії українська делегація надала інформацію про примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією, включно з механізмами, що стоять за міжнародним злочином Росії. Представники нідерландської сторони особисто почули жахливі історії насильницької депортації шістьох дітей", — йдеться у повідомленні.

Такі зустрічі проводили:

міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот,

представники Комітету закордонних справ нідерландського парламенту,

член Європейського парламенту Катаріна Рінзема,

секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс.

Підтримка Нідерландів

Ханке Брюїнс Слот зазначила, що Нідерланди готові надати підтримку Україні в новому проєкті щодо возз’єднання родин за допомогою ДНК. Країна допоможе створити базу даних ДНК, завдяки якій можна буде оперативно встановити родинні зв’язки дітей, яких викрала Росія, аби сприяти їхньому поверненню додому.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових порушень фундаментальних прав і поширення незаконної депортації та викрадення наших дітей. Наша мета — повністю припинити насильницьку депортацію наших дітей до Росії та вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення додому. Україні потрібна підтримка союзників і партнерів, щоб повернути кожну дитину на батьківщину. Сьогодні це наші українські діти, завтра можуть бути ваші", — зазначив очільник ОП Андрій Єрмак.

"Ніхто у світі не має права знищити мирне й щасливе дитинство. Нагадаю, лише 386 дітей вдалося повернути в Україну, а понад 19,5 тисячі дітей чекають нашої допомоги. Необхідно терміново спільно й ефективно реагувати на цю жахливу ситуацію", — додала радниця — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координатор Bring Kids Back UA Дар’я Герасимчук.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій. Вони вивезли до РФ ще 450 неповнолітніх українців.