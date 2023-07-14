Украинские кинотеатры будут показывать английские фильмы в оригинале: законопроект

Зрители смотрят фильмы в кинотеатре. Фото: google.com

Проект Закона о применении английского языка в Украине, недавно внесший на рассмотрение Президент Владимир Зеленский, предусматривает также просмотр английских фильмов в украинских кинотеатрах на языке оригинала.

Об этом сообщает ITC.

Читайте также:

Когда введут просмотр английских фильмов в кино в оригинале

Отмечается, что кроме определенных категорий должностных лиц, которые должны будут обязательно владеть английским, в документе также указано, что "государство будет способствовать изучению английского языка гражданами Украины".

Это значит, что в детских садах дети старшего дошкольного возраста обязательно будут учить английский язык, а также фильмы на английском языке украинские кинотеатры будут показывать в оригинале с субтитрами.

"Планируется, что с 2025 года кинотеатры будут транслировать 50% фильмов на английском в оригинале с субтитрами на украинском, с 2026-го — 75%, а с 2027-го — 100%. Украинцы смогут получить денежную помощь от государства на приобретение билетов в течение 2025-2027 годов", — отмечает издание.

Кроме того, всю информацию, предоставляемую в аэропортах, портах, общественном транспорте, музеях и других местах должны будут дублировать на английском языке.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 28 июня в День Конституции Украины. Некоторые члены правительства назвали это фундаментальным решением для страны.

Что предлагает президентский законопроект и что такое решение будет означать для украинцев, разобралось Новини.LIVE.