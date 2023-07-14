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Українські кінотеатри показуватимуть англійські фільми в оригіналі: законопроєкт

14 липня 2023 04:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українські кінотеатри показуватимуть англійські фільми в оригіналі: законопроєкт
Глядачі дивляться фільм у кінотеатрі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Проєкт Закону про застосування англійської мови в Україні, який нещодавно вніс на розгляд Президент Володимир Зеленський, передбачає також перегляд англійських фільмів в українських кінотеатрах мовою оригіналу.

Про це повідомляє ITC.

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Зазначається, що окрім певних категорій посадовців, що повинні будуть обов'язково володіти англійською, у документі також вказано, що "‎держава сприятиме вивченню англійської мови громадянами України".

Це означає, що в дитячих садках діти старшого дошкільного віку обов'язково будуть вивчати англійську мову, а також фільми англійською мовою українські кінотеатри показуватимуть в оригіналі з субтитрами.

"Планується, що з 2025 року кінотеатри транслюватимуть 50% фільмів англійською в оригіналі з субтитрами українською, з 2026-го — 75%, а з 2027-го — 100%. Українці зможуть отримати грошову допомогу від держави на придбання квитків протягом 2025-2027 років", — зазначає видання.

Крім того, всю інформацію, що надається в аеропортах, портах, громадському транспорті, музеях та інших місцях повинні будуть дублювати англійською мовою.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пропонує закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради України 28 червня, у День Конституції України. Деякі урядовці назвали це фундаментальним рішенням для країни. 

Що пропонує президентський законопроєкт і що таке рішення означатиме для українців, розібралося Новини.LIVE.

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