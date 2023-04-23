Украинские книжные полки появились в ведущих библиотеках еще шести стран мира

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги и авторского права. Елена Зеленская рассказала о развитии проекта "Украинская книжная полочка", в рамках которого проходит передача украинских изданий ведущим библиотекам мира. Еще шесть стран получили книги.

Об этом говорится на сайте Зеленского.

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Украина уже передала книги Национальной библиотеке Армении, библиотеке Сообщества внешней политики Индонезии, Центральной библиотеке Столичной библиотеки Венгрии, Мариборской библиотеке Словении, библиотеке Муниципального музея Кипра, городской библиотеке Линчепинга в Швеции.

Проект "Украинская книжная полочка". Фото: president.gov.ua

"Это стало возможным благодаря, среди прочего, донорской поддержке Благотворительного фонда "Киевская школа экономики" (было передано около 4 тысяч книг 22 посольствам)", — говорится в сообщении.

В целом украинские книжные полочки открылись уже в 37 странах мира: Австрии, Турции, Литве, Словакии, Швеции, Чехии, Франции, Нидерландах, Греции, Латвии, Финляндии, Иордании, Хорватии, Ливане, Японии, Бельгии, Албании, Республике Корея, Польши, Швейцарии, Германии, Испании, Норвегии, Молдове, Катаре, Словении, Азербайджане, Болгарии, Португалии, ЮАР, Кипре, ОАЭ, Намибии, Северной Македонии, Венгрии, Индонезии и Армении.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что книги также подверглись российской агрессии. По ее словам, на Лондонской книжной ярмарке, которая недавно состоялась в Великобритании, украинский стенд демонстрировал мебель и вещи из уничтоженных украинских библиотек.

Проект "Украинская книжная полочка". Фото: president.gov.ua

"Книги — не только жертвы. Они, как и вся наша культура, — наша поддержка. Вот почему сейчас очень важно, чтобы наши издатели и издания участвовали в книжных ярмарках по всему миру, потому что это — возможность рассказать через культуру о нашей стране и ее сопротивлении. В частности, особенно приятно, что на ежегодном конкурсе Best Baltic Book Design, на котором Украина в 2023 году стала приглашенной страной, одну из наград получил наш "Справочник безбарьерности" — уникальное издание о равенстве и корректном взаимодействии. Еще один пример того, что наши ценности разделяет весь свободный мир", — подчеркнула Зеленская.

Первая леди добавила, что лично поддерживает представление Украины на площадках международных книжных ярмарок.

Напомним, журнал TIME опубликовал престижный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей планеты в этом году. В него попала первая леди Елена Зеленская. Также в списке оказалась еще одна украинка — Александра Матвийчук.