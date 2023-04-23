Українські книжкові полички з'явилися у провідних бібліотеках ще шести країн світу

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 23 квітня, відзначають Всесвітній день книги та авторського права. Олена Зеленська розповіла про розвиток проєкту "Українська книжкова поличка", у межах якого відбувається передача українських видань провідним бібліотекам світу. Ще шість країн отримали книжки.

Про це йдеться на сайті Зеленського.

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Україна вже передала книжки Національній бібліотеці Вірменії, бібліотеці Спільноти зовнішньої політики Індонезії, Центральній бібліотеці Столичної бібліотеки Угорщини, Мариборській бібліотеці Словенії, бібліотеці Муніципального музею Кіпру, міській бібліотеці місту Лінчепінг у Швеції.

Проєкт "Українська книжкова поличка". Фото: president.gov.ua

"Це стало можливим завдяки, серед іншого, донорській підтримці Благодійного фонду "Київська школа економіки" (було передано близько 4 тисячі книг 22 посольствам)", — йдеться у повідомленні.

Загалом українські книжкові полички відкрилися вже у 37 країнах світу: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Республіці Корея, Польщі, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Молдові, Катарі, Словенії, Азербайджані, Болгарії, Португалії, ПАР, Кіпрі, ОАЕ, Намібії, Північній Македонії, Угорщині, Індонезії та Вірменії.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що книжки також зазнали російської агресії. За її словами, на Лондонському книжковому ярмарку, який нещодавно відбувся у Великій Британії, український стенд демонстрував меблі та речі зі знищених українських бібліотек.

Проєкт "Українська книжкова поличка". Фото: president.gov.ua

"Книжки — не лише жертви. Вони, як і вся наша культура, — наша підтримка. Ось чому нині дуже важливо, щоб наші видавці й видання брали участь у книжкових ярмарках по всьому світу, бо це — можливість розповісти через культуру про нашу країну та її спротив. Зокрема, особливо приємно, що на щорічному конкурсі Best Baltic Book Design, на якому Україна у 2023 році стала запрошеною країною, одну з нагород здобув наш "Довідник безбар’єрності" — унікальне видання про рівність і коректну взаємодію. Ще один приклад того, що наші цінності поділяє весь вільний світ", — наголосила Зеленська.

Перша леді додала, що особисто підтримує представлення України на майданчиках міжнародних книжкових ярмарків.

Нагадаємо, журнал TIME опублікував престижний рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей планети цього року. В нього потрапила перша леді Олена Зеленська. Також в списку опинилась ще одна українка — Олександра Матвійчук.