Военные медики извлекли из тела раненого бойца гранату

После операции гранату передали саперам

Украинские военные медики обнаружили в теле раненого бойца боевую часть гранаты. Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела и передали саперам.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Что известно

При осмотре раненого бойца врач-хирург обнаружил боевую часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла кожу пациента. Тогда же хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве.

Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам.

"В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления", — говорится в сообщении.

Как известно, в январе военные врачи уже проводили подобную операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась в теле военнослужащего. Она тоже была успешной. Отметим, что операцию проводили в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.

Напомним, накануне мы писали, что во Львове будут судить врача-психиатра, требовавшую взятку у военнослужащего. Свою услугу по выдаче выписочного эпикриза врач оценила в 200 долларов.

Кроме того, ранее в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какое бесплатное лечение могут получить онкопациенты. Как известно, программа медицинских гарантий охватывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией. От диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.