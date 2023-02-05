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Украинские медики извлекли из тела раненого бойца гранату, которая не разорвалась

5 февраля 2023 15:15
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Военные медики извлекли из тела раненого бойца гранату
После операции гранату передали саперам
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украинские военные медики обнаружили в теле раненого бойца боевую часть гранаты. Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела и передали саперам.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

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Что известно

При осмотре раненого бойца врач-хирург обнаружил боевую часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла кожу пациента. Тогда же хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве.

Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам.

"В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления", — говорится в сообщении.

Как известно, в январе военные врачи уже проводили подобную операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась в теле военнослужащего. Она тоже была успешной. Отметим, что операцию проводили в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.

Напомним, накануне мы писали, что во Львове будут судить врача-психиатра, требовавшую взятку у военнослужащего. Свою услугу по выдаче выписочного эпикриза врач оценила в 200 долларов.

Кроме того, ранее в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какое бесплатное лечение могут получить онкопациенты. Как известно, программа медицинских гарантий охватывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией. От диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.

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