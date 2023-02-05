Військові медики витягли з тіла пораненого бійця гранату

Після операції гранату передали саперам

Українські військові медики виявили у тілі пораненого бійця бойову частину гранати. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла та передали саперам.

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних Сил України.

Що відомо

Зазначається, що при огляді пораненого бійця лікар-хірург виявив бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила шкіру пацієнта. Тоді ж хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання.

За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.

"Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у січні військові лікарі вже проводили подібну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася в тілі військовослужбовця. Вона також була успішною. Зазначимо, що операцію проводили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

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