Військові медики витягли з тіла пораненого бійця гранату

Українські медики витягли з тіла пораненого бійця гранату, яка не розірвалась
Українські військові медики виявили у тілі пораненого бійця бойову частину гранати. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла та передали саперам.
Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних Сил України.
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Що відомо
Зазначається, що при огляді пораненого бійця лікар-хірург виявив бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила шкіру пацієнта. Тоді ж хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання.
За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.
"Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, у січні військові лікарі вже проводили подібну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася в тілі військовослужбовця. Вона також була успішною. Зазначимо, що операцію проводили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що у Львові судитимуть лікарку-психіатриню, яка вимагала хабар у військовослужбовця. Свою послугу із видачі виписного епікризу лікарка оцінила у 200 доларів.
Окрім того, раніше в Національній службі здоров'я України розповідали, яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти. Як відомо, програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.