Украинские полярники показали птенцов субантарктических пингвинов
Члены украинской полярной экспедиции, базирующейся на отечественной станции "Академик Вернадский", помимо всего прочего, исследуют жизнь пингвинов. Самый распространенный вид этих птиц на острове Галиндез – это субантарктические пингвины.
Об этом сообщила украинская полярная экспедиция на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.
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Пингвиные ясли
Украинские полярники, находящиеся в очередной экспедиции в Антарктиде, поделились своими наблюдениями за жизнью пингвинов.
В частности, они рассказали о так называемых "яслях".
"Это такие объединения детенышей, когда они слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан", — отметили в украинской полярной экспедиции.
Какие пингвины живут у украинцев
Национальный антарктический научный центр отметил, что самый распространенный вид пингвинов в районе украинской станции "Академик Вернадский" - это субантарктические пингвины, которых на острове Галиндез, где и расположена станция, уже более 4,3 тысяч особей.
Украинские полярники опубликовали фото своих соседей-пигвинов.
Напомним, что в январе на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыло исследовательское судно "Ноосфера", вышедшее из Одесского порта весной прошлого года. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.
Фото: Сергей Глотов / Национальный антарктический научный центр