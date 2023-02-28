Украинские полярники показали птенцов субантарктических пингвинов

У украинской станции "Академик Вернадский" живет уже более 4 тысяч пингвинов

Члены украинской полярной экспедиции, базирующейся на отечественной станции "Академик Вернадский", помимо всего прочего, исследуют жизнь пингвинов. Самый распространенный вид этих птиц на острове Галиндез – это субантарктические пингвины.

Об этом сообщила украинская полярная экспедиция на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Пингвиные ясли

Украинские полярники, находящиеся в очередной экспедиции в Антарктиде, поделились своими наблюдениями за жизнью пингвинов.

В частности, они рассказали о так называемых "яслях".

"Это такие объединения детенышей, когда они слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан", — отметили в украинской полярной экспедиции.

Какие пингвины живут у украинцев

Национальный антарктический научный центр отметил, что самый распространенный вид пингвинов в районе украинской станции "Академик Вернадский" - это субантарктические пингвины, которых на острове Галиндез, где и расположена станция, уже более 4,3 тысяч особей.

Украинские полярники опубликовали фото своих соседей-пигвинов.

Напомним, что в январе на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыло исследовательское судно "Ноосфера", вышедшее из Одесского порта весной прошлого года. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.

Фото: Сергей Глотов / Национальный антарктический научный центр