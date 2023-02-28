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​​​​​​​Українські полярники показали пташенят субантарктичних пінгвінів

28 лютого 2023 13:52
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Біля української станції "Академік Вернадський" живе уже понад 4 тисячі пінгвінів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Члени української полярної експедиції, яка базується на вітчизняній станції "Академік Вернадський", крім усього іншого, досліджують життя пінгвінів. Найпоширеніший вид цих птахів на острові Галіндез — це субантарктичні пінгвіни.

Про це повідомила українська полярна експедиція на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Пінгвінячі ясла

Українські полярники, які перебувають у черговій експедиції в Антарктиді, поділилися своїми спостереженнями на життям пінгвінів.

Зокрема, вони розповіли про так звані "ясла".

"Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан", — зазначили в українській полярній експедиції.

Які пінгвіни живуть біля українців

Національний антарктичний науковий центр зазначив, що найпоширеніший вид пінгвінів в районі української станції "Академік Вернадський" — це субантарктичні пінгвіни, яких на острові Галіндез, де і розташована станція, уже понад 4,3 тисячі особин.

Українські полярники опублікували фото своїх сусідів-пігвінів.

Пінгвіни у Антарктиді

Пінгвіни біля станції Академік Вернадський

Антарктида і пінгвіни

Нагадаємо, що у січні на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибуло дослідницьке судно "Ноосфера", яке вийшло з Одеського порту навесні минулого року. Польсько-український екіпаж "Ноосфери" займатиметься на крижаному континенті модернізацією критичних об'єктів для успішної зимівки у майбутньому сезоні.

Фото: Сергій Глотов / Національний антарктичний науковий центр

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