Украинские полярники провели декоммунизацию и дерусификацию на станции "Академик Вернадский"
На территории украинской антарктической станции "Академик Вернадский" обновили символический указатель. На столб указателя добавили таблички с названиями наиболее пострадавших городов российско-украинской войны.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
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Ремонт и осовременивание
Украинская полярная экспедиция провела масштабный ремонт символического указателя, установленного на территории антарктической станции "Академик Вернадский".
Врач Василий Матковский и механик Максим Билоус не только реставрировали части этого указателя и изготовили новые детали вместо тех, что прослужили около 20 лет, но и осовременили часть надписей.
Декоммунизация и дерусификация
На указателе заменили табличку "Кировоград" на "Кропивницкий", а также изменили российское написание Винницы и Одессы украинским.
Также были добавлены таблички с городами Буча, Мариуполь и Херсон, одним из наиболее пострадавших от российской агрессии 2022-2023 годов.
Память о войне
Василий Матковский объяснил, что первой идеей было добавить табличку с названием "Мариуполь", чтобы посетители станции знали, что полярники не забывают о войне, о ее трагических и героических страницах.
"Потом было освобождение Херсона. Пожалуй, не было за всю зимовку дня более праздничного и радостного. Именно тогда идея сделать и немного переосмыслить наш указатель приняла форму. На следующий день мы уже подготавливали свежевыкрашенную табличку с небольшим ломтиком арбуза. И поняли, что это только начало", — отметил полярник.
Напомним, что в январе на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыло исследовательское судно "Ноосфера", которое вышло из Одесского порта весной прошлого года. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.
Фото: Национальный антарктический научный центр