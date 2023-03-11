Українські полярники провели декомунізацію і дерусифікацію на станції "Академік Вернадський"

Відтепер усі відвідувачі української станції знатимуть про Бучу та Маріуполь

На території української антарктичної станції "Академік Вернадський" оновили символічний дороговказ. На стовп дороговказу додали таблички з назвами найбільш постраждалих міст російсько-української війни.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Ремонт і осучаснення

Українська полярна експедиція провела масштабний ремонт символічного дороговказу, який встановлений на території антарктичної станції "Академік Вернадський".

Лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус не тільки реставрували частини цього дороговказу та виготовили нові деталі замість тих, які прослужили близько 20 років, а і осучаснили частину написів.

Декомунізація і дерусифікація

На дороговказі замінили табличку "Кіровоград" на "Кропивницький", а також змінили російське написання Вінниці та Одеси на українське.

Також були додані таблички із містами Буча, Маріуполь і Херсон, який є одним із найбільш постраждалих від російської агресії 2022-2023 років.

Пам’ять про війну

Василь Матковський пояснив, що першою ідеєю було додати табличку з назвою "Маріуполь", аби відвідувачі станції знали, що полярники не забувають про війну, про її трагічні і героїчні сторінки,

"Потім було звільнення Херсона. Мабуть, не було за всю зимівлю дня більш святкового та радісного. Саме тоді ідея зробити та трохи переосмислити наш вказівник набула форми. Наступного дня ми вже припасовували свіжопофарбовану табличку з невеликою скибкою кавуна. І зрозуміли, що то лише початок", – зазначив полярник.

Нагадаємо, що у січні на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибуло дослідницьке судно "Ноосфера", яке вийшло з Одеського порту навесні минулого року. Польсько-український екіпаж "Ноосфери" займатиметься на крижаному континенті модернізацією критичних об'єктів для успішної зимівки у майбутньому сезоні.

Фото: Національний антарктичний науковий центр