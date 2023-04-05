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Украинские режиссеры смогут получить грант от Netflix для своего постпродакшна

5 апреля 2023 16:00
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Грант от Netflix на украинское кино
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Netflix продолжит помогать развиваться украинскому кинематографу. Украинские режиссеры могут получить гранты на художественные и документальные фильмы.

Об этом информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Грант от Netflix

"Новая программа поддержки Украинской киноакадемии для выбранных проэктов, которая включает в себя гранты на постпродакшн в размере $10,000 для украинских художественных и документальных фильмов, а также двухдневный воркшоп по цифровому постпродакшну от New York Film
Academy", — отметил Ткаченко.

Как сообщается, все это благодаря фонду Netflix Fund for Creative Equity. Речь идет как о создании новых фильмов, так и поддержке в постпродакшне уже готовых работ. Также украинским режиссерам будет предоставлен доступ к обучению в European Audiovisual Entrepreneurs и New York Film Academy.

Напомним, что впервые за 20-летнее участие нашей страны в песенном конкурсе "Евровидение", украинцы сами выбирали членов национального жюри, которые будут выставлять свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале. Голосование, продолжавшееся неделю в приложении "Дія", завершилось.

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