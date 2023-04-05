Українські режисери зможуть отримати грант від Netflix для свого постпродакшну

Грант від Netflix на українське кіно

Netflix продовжить допомагати розвиватися українському кінематографу. Українські режисери зможуть отримати гранти на художні та документальні фільми.

Про це інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Читайте також:

Грант від Netflix

"Нова програма підтримки Української кіноакадемії для обраних проєктів, яка включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі $10,000 для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшну від New York Film

Academy", — зазначив Ткаченко.

Як повідомляється, усе це завдяки фонду Netflix’s Fund for Creative Equity. Йдеться як про створення нових фільмів, так і підтримку в постпродакшні вже готових робіт. Також українським режисерам буде надано доступ до навчання в European Audiovisual Entrepreneurs та New York Film Academy.

Нагадаємо, що вперше за 20-річну участь нашої країни в пісенному конкурсі "Євробачення", українці самі обирали членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Голосування, яке тривало тиждень в застосунку "Дія", завершилось.