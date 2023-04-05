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Українські режисери зможуть отримати грант від Netflix для свого постпродакшну

5 квітня 2023 16:00
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Грант від Netflix на українське кіно
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Netflix продовжить допомагати розвиватися українському кінематографу. Українські режисери зможуть отримати гранти на художні та документальні фільми.

Про це інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Грант від Netflix

"Нова програма підтримки Української кіноакадемії для обраних проєктів, яка включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі $10,000 для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшну від New York Film
Academy", — зазначив Ткаченко.

Як повідомляється, усе це завдяки фонду Netflix’s Fund for Creative Equity. Йдеться як про створення нових фільмів, так і підтримку в постпродакшні вже готових робіт. Також українським режисерам буде надано доступ до навчання в European Audiovisual Entrepreneurs та New York Film Academy.

Нагадаємо, що вперше за 20-річну участь нашої країни в пісенному конкурсі "Євробачення", українці самі обирали членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Голосування, яке тривало тиждень в застосунку "Дія", завершилось. 

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