Украинские болельщики устроили яркую акцию во время футбольного матча в Англии
Украинские фанаты на матче между сборными Украины и Англии по футболу провели акцию с призывом к западным партнерам активизировать предоставление нашей стране военной помощи. В частности, украинцы призвали предоставить нашему государству современные истребители.
Акция прошла на 24-й минуте матча. Ее участники призвали предоставить Украине истребителя и запускали на поле бумажные самолетики.
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Также болельщики держали в руках флаги и плакаты с надписями о предоставлении Украине истребителей F-16.
Отметим, что сборная Украины в воскресенье, 26 марта, в эти минуты проводит матч отбора на Евро-2024 в Лондоне против сборной Англии.
Фото: CARL RECINE/REUTER; AP Photo/Alastair Grant, Ian Walton