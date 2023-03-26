Украинские болельщики устроили яркую акцию во время футбольного матча в Англии

На матче в Англии прошла акция в поддержку Украины

Украинские фанаты на матче между сборными Украины и Англии по футболу провели акцию с призывом к западным партнерам активизировать предоставление нашей стране военной помощи. В частности, украинцы призвали предоставить нашему государству современные истребители.

Акция прошла на 24-й минуте матча. Ее участники призвали предоставить Украине истребителя и запускали на поле бумажные самолетики.

Также болельщики держали в руках флаги и плакаты с надписями о предоставлении Украине истребителей F-16.

Отметим, что сборная Украины в воскресенье, 26 марта, в эти минуты проводит матч отбора на Евро-2024 в Лондоне против сборной Англии.

Фото: CARL RECINE/REUTER; AP Photo/Alastair Grant, Ian Walton