Українські вболівальники влаштували яскраву акцію під час футбольного матчу в Англії
Українські фанати на матчі між збірними України та Англії з футболу провели акцію з закликом до західних партнерів активізувати надання нашій країні військової допомоги. Зокрема українці закликали надати нашій державі сучасні винищувачі.
Акція відбулася на 24-й хвилині матчу. Її учасники закликали надати Україні винищувача та запускали на поле паперові літачки.
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Також вболівальники тримали в руках прапори та плакати з написами про надання Україні винищувачів F-16.
Зазначимо, збірна України в неділю, 26 березня, у ці хвилини проводить матч відбору на Євро-2024 у Лондоні проти збірної Англії.
Фото: CARL RECINE/REUTER; AP Photo/Alastair Grant, Ian Walton