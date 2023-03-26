Українські вболівальники влаштували яскраву акцію під час футбольного матчу в Англії

На матчі в Англії відбулася акція на підтримку України

Українські фанати на матчі між збірними України та Англії з футболу провели акцію з закликом до західних партнерів активізувати надання нашій країні військової допомоги. Зокрема українці закликали надати нашій державі сучасні винищувачі.

Акція відбулася на 24-й хвилині матчу. Її учасники закликали надати Україні винищувача та запускали на поле паперові літачки.

Також вболівальники тримали в руках прапори та плакати з написами про надання Україні винищувачів F-16.

Зазначимо, збірна України в неділю, 26 березня, у ці хвилини проводить матч відбору на Євро-2024 у Лондоні проти збірної Англії.

Фото: CARL RECINE/REUTER; AP Photo/Alastair Grant, Ian Walton