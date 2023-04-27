Украинский пранкер попал на закрытое онлайн-совещание России и Ирана

Участники совещания России и Ирана. Фото: скриншот с видео

Украинский пранкер Евгений Вольнов присоединился к закрытой конференции между представителями России и их союзниками из Ирана. Он заявил присутствующим, что всех их ждет возмездие за ведение войны против Украины.

Видеозапись конференции появилась в Telegram-канале Вольнова.

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Неизвестно, как пранкер смог получить аккредитацию к совещанию террористов, однако он отмечает, что доступ ему обеспечили якобы украинские хакеры.

Присоединившись к конференции, Вольнов под вымышленным именованием Симиндей В.В. "поблагодарил" присутствующих за "содержательные выступления".

"Хочу поблагодарить организаторов за приглашение Службы безопасности Украины. Вы не беспокойтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их союзниками", — сказал он.

Он посоветовал участникам совещания писать завещания и пожелал рака половых органов оккупантам и их союзникам.

"Иран ответит за поставку своих дронов, которыми обстреливают Украину", — завершил он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по введению секторальных санкций в отношении Ирана. Эти предложения направлены на усиление ранее введенных ограничений в отношении лиц и компаний, связанных с поставкой оружия из России, которые, по мнению правительства, не были достаточно серьезным предупреждением для Ирана.