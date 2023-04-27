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Український пранкер потрапив на закриту онлайн-нараду Росії та Ірану

27 квітня 2023 19:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Український пранкер потрапив на закриту онлайн-нараду Росії та Ірану
Учасники наради Росії та Ірану. Фото: скріншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Український пранкер Євген Вольнов доєднався до закритої конференції між представниками Росії та їхніми союзниками з Ірану. Він заявив присутнім, що на всіх них чекає відплата за ведення війни проти України. 

Відеозапис конференції з'явився у Telegram-каналі Вольнова.

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Подробиці

Невідомо, як пранкер зміг отримати акредитацію до наради терористів, проте сам він зазначає, що доступ йому забезпечили нібито українські хакери.

Доєднавшись до конференції, Вольнов під вигаданим ім'ям Сіміндей В.В. "подякував" присутнім за "змістовні виступи". 

"Хочу подякувати організаторам за запрошення Служби безпеки України. Ви не хвилюйтесь, СБУ прийде за кожним воєнним злочинцем та їхніми союзниками", — сказав він.

Він порадив учасникам наради писати заповіти та побажав раку статевих органів окупантам та їхнім союзникам.

"Іран відповість за постачання своїх дронів, якими обстрілюють Україну", — завершив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд України направив на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо запровадження секторальних санкцій щодо Ірану. Ці пропозиції мають на меті посилити раніше введені обмеження щодо осіб та компаній, пов'язаних із постачанням зброї з Росії, які, на думку уряду, не були достатньо серйозним попередженням для Ірану.

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