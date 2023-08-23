Украинский защитник, потерявший зрение на передовой, женился: трогательные кадры

Женитьба украинского защитника Владислава Ещенко на его любимой Валерии. Фото: Константин и Влада Либеровы

Украинский защитник, сапер из Донбасса, 24-летний Владислав Ещенко, "Самурай", женился на своей любимой Валерии. Во время боевой задачи мужчина получил ранения и потерял зрение на оба глаза.

Об этом сообщают супруги-фотографы из Одессы Константин и Влада Либеровы.

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"Эта история о несокрушимости, да. А еще о великом горе, которое принесла Россия с собой. Если бы не война, этот молодой жизнерадостный парень мог бы видеть свою красивую невесту в самый важный для них день", — пишут Константин и Влада Либеровы.

Женитьба украинского защитника Владислава Ещенко на его любимой Валерии. Фото: Константин и Влада Либеровы

Женитьба украинского защитника Владислава Ещенко на его любимой Валерии. Фото: Константин и Влада Либеровы

В результате ликвидации боеприпасов Владислав Ещенко потерял оба глаза, когда взорвались 84 противопехотных мины. Он провел 4 месяца в больнице, но не сдался. Сейчас мужчина помогает раненым товарищам с подобными травмами и мечтает об экспериментальной технологии, которая поможет незрячим бойцам вернуть зрение.

Женитьба украинского защитника Владислава Ещенко на его любимой Валерии. Фото: Константин и Влада Либеровы

Женитьба украинского защитника Владислава Ещенко на его любимой Валерии. Фото: Константин и Влада Либеровы

Напомним, что второй год в Украине идет война. В защиту Родины и свободы ее народа стали многие смелые мужчины и женщины. Однако даже боевые действия не стали помехой для создания новых семей. С 24 февраля 2022 года поженились тысячи пар. В частности, среди желающих связать судьбы есть и военные.

Также мы писали, что за первое полугодие 2023 года в Украине количество браков уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем Одесская область на третьей строчке по количеству новых семейных пар.