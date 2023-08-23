Український захисник, що втратив зір на передовій, одружився: зворушливі кадри

Одруження українського захисника Владислава Єщенка та його коханої Валерії. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Український захисник, сапер із Донбасу, 24-річний Владислав Єщенко, "Самурай", одружився зі своєю коханою Валерією. Під час бойового завдання чоловік отримав поранення й втратив зір на обидва ока.

Про це повідомляє подружжя фотографів з Одеси Костянтин і Влада Ліберови.

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"Ця історія про незламність, так. А ще про велике горе, яке принесла Росія з собою. Якби не війна, цей молодий життєрадісний хлопець мав би змогу бачити свою красиву наречену в найважливіший для них день", — пишуть Костянтин та Влада Ліберови.

Одруження українського захисника Владислава Єщенка та його коханої Валерії. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Одруження українського захисника Владислава Єщенка та його коханої Валерії. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Внаслідок ліквідації боєприпасів Владислав Єщенко втратив обидва ока, коли вибухнули 84 протипіхотні міни. Він провів 4 місяці у лікарні, але не здався. Наразі чоловік допомагає пораненим товаришам із подібними травмами і мріє про експериментальну технологію, що допоможе незрячим бійцям повернути зір.

Одруження українського захисника Владислава Єщенка та його коханої Валерії. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Одруження українського захисника Владислава Єщенка та його коханої Валерії. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, що другий рік в Україні триває війна. На захист Батьківщини та свободи її народу стали багато сміливих чоловіків та жінок. Проте навіть бойові дії не стали перешкодою для створення нових сімей. З 24 лютого 2022 року одружилися тисячі пар. Зокрема, серед охочих пов'язати долі й військові.

Також ми писали, що упродовж першого півріччя 2023 року в Україні кількість шлюбів зменшилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тим часом Одеська область на третій сходинці за кількістю нових сімейних пар.