Украинцы обменяли уже около 5 млн ламп накаливания на экономические LED-лампы

Граждане Украины меняют старые неэкономические лампы накаливания на LED-варианты

Через две недели работы программы обмена ламп украинцы сдали 5 миллионов ламп накаливания. 2,2 миллиона LED-ламп граждане Украины заказали через "Дію".

Об этом сообщает Правительственный портал.

Обмен ламп

С начала работы программы обмена старых ламп накаливания на новые LED-лампы, стартовавшей 30 января, ею воспользовались уже несколько миллионов украинцев. Всего было обменено 5 млн ламп накаливания.

При этом заявки на обмен 2,2 млн ламп были поданы через государственное мобильное приложение "Дія".

Планы на будущее

В правительстве отметили, что планируют реализовать программу по обмену 50 млн ламп накаливания, охватив 10 миллионов украинцев.

Сейчас Кабинет министров ищет доноров, которые могли бы профинансировать приобретение еще 10 млн LED-ламп.

Напомним, что соответствующую программу обмена поддержал Европейский союз. Он профинансировал закупку 30 млн LED-ламп. Еще 5 млн ламп должно предоставить правительство Франции.

В ЕС подсчитали, если украинцы установят полученные лампы, эффект от замены будет составлять от 0,7 до 1,5 ГВт экономии при пиковых нагрузках, что поможет существенно сократить дефицит электричества.

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