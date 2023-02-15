Українці обміняли уже близько 5 млн ламп розжарювання на економічні LED-лампи

Українці безкоштовно поміняли уже близько 5 млн ламп на енергоощадні варіанти
За два тижні роботи програми обміну ламп українці здали 5 мільйонів ламп розжарювання. 2,2 мільйони LED-ламп громадяни України замовили через "Дію".
Про це повідомляє Урядовий портал.
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Обмін ламп
З початку роботи програми обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи, яка стартувала 30 січня, нею скористалися уже кілька мільйонів українців. Усього було обміняно 5 млн ламп розжарювання.
При цьому заявки на обмін 2,2 млн ламп були подані через державний мобільний застосунок "Дія".
Плани на майбутнє
В уряді зазначили, що планують реалізувати програму з обміну 50 млн ламп розжарювання, охопивши 10 мільйонів українців.
Зараз Кабінет міністрів шукає донорів, які могли б профінансувати придбання ще 10 млн LED-ламп.
Нагадаємо, що відповідну програму обміну підтримав Європейський Союз. Він профінансував закупівлю 30 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп має надати уряд Франції.
У ЄС підрахували, якщо українці встановлять отримані лампи, ефект від заміни становитиме від 0,7 до 1,5 ГВт економії під час пікових навантажень, що допоможе істотно скоротити дефіцит електрики.
Фото: Pixabay