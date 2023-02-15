Українці обміняли уже близько 5 млн ламп розжарювання на економічні LED-лампи

Громадяни України міняють старі неекономічні лампи розжарювання на LED-варіанти

За два тижні роботи програми обміну ламп українці здали 5 мільйонів ламп розжарювання. 2,2 мільйони LED-ламп громадяни України замовили через "Дію".

Про це повідомляє Урядовий портал.

Обмін ламп

З початку роботи програми обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи, яка стартувала 30 січня, нею скористалися уже кілька мільйонів українців. Усього було обміняно 5 млн ламп розжарювання.

При цьому заявки на обмін 2,2 млн ламп були подані через державний мобільний застосунок "Дія".

Плани на майбутнє

В уряді зазначили, що планують реалізувати програму з обміну 50 млн ламп розжарювання, охопивши 10 мільйонів українців.

Зараз Кабінет міністрів шукає донорів, які могли б профінансувати придбання ще 10 млн LED-ламп.

Нагадаємо, що відповідну програму обміну підтримав Європейський Союз. Він профінансував закупівлю 30 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп має надати уряд Франції.

У ЄС підрахували, якщо українці встановлять отримані лампи, ефект від заміни становитиме від 0,7 до 1,5 ГВт економії під час пікових навантажень, що допоможе істотно скоротити дефіцит електрики.

Фото: Pixabay