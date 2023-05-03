Украинцы массово съезжаются в Канаду: зарегистрировали около миллиона заявок от беженцев

Украинские беженцы в Канаде. Фото: "Укринформ"

Украинцы подали около 1 миллиона заявок на въезд в Канаду. Но, даже получив разрешение канадского правительства, эмигрировать по разным причинам спешат не все.

Об этом сообщает infotel.ca.

Читайте также:

Украинские заявки в Канаде

Украинцы подали около 1 миллиона заявок на получение канадской визы в рамках канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET).

Согласно этой программе граждане Украины и члены их семей могут приехать в Канаду на срок до 3 лет.

Документы можно подавать как на бесплатную гостевую визу, так и на открытое разрешение на работу или обучение.

Не все спешат в Северную Америку

Канадское правительство одобрило более 650 тысяч заявок.

Но с начала работы программы в Канаду прибыло всего 150 тысяч украинцев.

Причины отказа украинцев от канадской эмиграции, несмотря на полученное разрешение, разные. Это и высокая стоимость авиабилетов, и невозможность уехать из Украины мужчинам.

Напомним, что в марте канадское правительство поддержало решение о продолжении поддержки граждан Украины, нашедших в этой стране спасение от войны. Программа, по которой можно стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение, была расширена.