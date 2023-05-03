Украинцы массово съезжаются в Канаду: зарегистрировали около миллиона заявок от беженцев
Украинцы подали около 1 миллиона заявок на въезд в Канаду. Но, даже получив разрешение канадского правительства, эмигрировать по разным причинам спешат не все.
Об этом сообщает infotel.ca.
Украинские заявки в Канаде
Украинцы подали около 1 миллиона заявок на получение канадской визы в рамках канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET).
Согласно этой программе граждане Украины и члены их семей могут приехать в Канаду на срок до 3 лет.
Документы можно подавать как на бесплатную гостевую визу, так и на открытое разрешение на работу или обучение.
Не все спешат в Северную Америку
Канадское правительство одобрило более 650 тысяч заявок.
Но с начала работы программы в Канаду прибыло всего 150 тысяч украинцев.
Причины отказа украинцев от канадской эмиграции, несмотря на полученное разрешение, разные. Это и высокая стоимость авиабилетов, и невозможность уехать из Украины мужчинам.
Напомним, что в марте канадское правительство поддержало решение о продолжении поддержки граждан Украины, нашедших в этой стране спасение от войны. Программа, по которой можно стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение, была расширена.