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Українці масово з'їжджаються в Канаду: зареєстрували майже мільйон заявок від біженців

3 травня 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українці масово з'їжджаються в Канаду: зареєстрували майже мільйон заявок від біженців
Українські біженці в Канаді. Фото: "Укрінформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українці подали майже 1 мільйон заявок на в’їзд до Канади. Але, навіть отримавши дозвіл канадського уряду, емігрувати з різних причин поспішають не всі.

Про це повідомляє infotel.ca.

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Українські заявки в Канаді

Українці подали майже 1 мільйон заявок на отримання канадської візи у рамках канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET).

Згідно із цією програмою громадяни України та члени їхніх сімей можуть приїхати до Канади на термін до 3 років.

Документи можна подавати як на безкоштовну гостьову візу, так і на відкритий дозвіл на роботу чи навчання.

Не всі поспішають до Північної Америки

Канадський уряд схвалив понад 650 тисяч заявок.

Але з початку роботи програми до Канади прибуло лише 150 тисяч українців.

Причини відмови українців від канадської еміграції попри отриманий дозвіл різні. Це і висока вартість авіаквитків, і неможливість виїхати з України чоловікам.

Нагадаємо, що у березні канадський уряд підтримав рішення про продовження підтримки громадян України, які знайшли у цій країні порятунок від війни. Програму, за якою можна стати тимчасовими жителями країни та отримати дозвіл на роботу чи навчання, розширили.

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