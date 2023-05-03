Українці масово з'їжджаються в Канаду: зареєстрували майже мільйон заявок від біженців
Українці подали майже 1 мільйон заявок на в’їзд до Канади. Але, навіть отримавши дозвіл канадського уряду, емігрувати з різних причин поспішають не всі.
Про це повідомляє infotel.ca.
Українські заявки в Канаді
Українці подали майже 1 мільйон заявок на отримання канадської візи у рамках канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET).
Згідно із цією програмою громадяни України та члени їхніх сімей можуть приїхати до Канади на термін до 3 років.
Документи можна подавати як на безкоштовну гостьову візу, так і на відкритий дозвіл на роботу чи навчання.
Не всі поспішають до Північної Америки
Канадський уряд схвалив понад 650 тисяч заявок.
Але з початку роботи програми до Канади прибуло лише 150 тисяч українців.
Причини відмови українців від канадської еміграції попри отриманий дозвіл різні. Це і висока вартість авіаквитків, і неможливість виїхати з України чоловікам.
Нагадаємо, що у березні канадський уряд підтримав рішення про продовження підтримки громадян України, які знайшли у цій країні порятунок від війни. Програму, за якою можна стати тимчасовими жителями країни та отримати дозвіл на роботу чи навчання, розширили.