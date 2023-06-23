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Украинцы могут бесплатно получить образование в Польше: детали

23 июня 2023 08:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцы могут бесплатно получить образование в Польше: детали
Студенты делают домашнее задание. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Из-за военной агрессии РФ против Украины многие украинцы были вынуждены искать убежище за рубежом, включая Польшу. Указанные лица в Польше обеспечены временной защитой, а сейчас Минреинтеграции Украины сообщило о возможности получения бесплатного обучения украинскими беженцами в Польше.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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В сообщении говорится, что украинцы, находящиеся под временной защитой в Польше, имеют право на бесплатное обучение в государственной полицеальной школе.

Прием на учебу в полицеальную школу в Польше осуществляется для лиц со средним или профессиональным образованием. Продолжительность обучения варьируется от 1 до 2,5 лет, в зависимости от выбранной специальности, с возможностью выбора очного или заочного формата.

После окончания обучения выпускники могут получить профессиональный диплом по выбранной специальности, сдав соответствующий экзамен.

В Министерстве подчеркнули, что этот диплом позволит выпускникам легально трудоустроиться в Польше или любой другой стране ЕС.

Напомним, что украинским гражданам, проживающим в Германии, выплатят дополнительную финансовую помощь. Средства можно получить в центре занятости Jobcenter.

Также мы сообщали, что Польше увеличивается количество случаев безосновательного лишения украинских беженцев социальной помощи. Граждане теряют привилегии из-за массовой отмены статуса PESEL UKR.

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