Українці можуть безкоштовно здобути освіту в Польщі: деталі

Студенти роблять домашнє завдання. Фото: google

Через військову агресію РФ проти України багато українців були змушені шукати притулок за кордоном, включаючи Польщу. Зазначені особи в Польщі забезпечені тимчасовим захистом, а зараз Мінреінтеграції України повідомило про можливість отримання безкоштовного навчання українськими біженцями у Польщі.

Про це повідомляє Мінреінтеграція.

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У повідомленні йдеться, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, мають право на безкоштовне навчання у державній поліцеальній школі.

Прийом на навчання до поліцеальної школи в Польщі здійснюється для осіб із середньою або професійною освітою. Тривалість навчання варіюється від 1 до 2,5 років, залежно від обраної спеціальності, з можливістю вибору очного або заочного формату.

Після закінчення навчання випускники можуть отримати професійний диплом з обраної спеціальності, склавши відповідний іспит.

У Міністерстві наголосили, що цей диплом дозволить випускникам легально працевлаштуватися у Польщі чи будь-якій іншій країні ЄС.

Нагадаємо, що українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter.

Також ми повідомляли, що у Польщі зростає кількість випадків безпідставного позбавлення українських біженців соціальної допомоги. Громадяни втрачають привілеї через масове скасування статусу PESEL UKR.