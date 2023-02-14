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Украинцы могут получить компенсацию за приобретение генератора: что нужно знать

14 февраля 2023 20:36
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как получить компенсацию за покупку генератора — инструкция
Генератор должен быть закуплен после 24 февраля 2022 и не позднее окончания военного положения
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С момента того, как россия начала уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, граждане начали массово скупать генераторы, отдавая за них огромные деньги, чтобы не остаться без электроэнергии и продолжить работать. В связи с этим в некоторых городах Украины местные власти внедрили программу, согласно которой средства за покупку электрогенератора могут компенсироваться.

О порядке получения компенсации за приобретение электрогенераторов рассказала юрист Сумского местного центра по предоставлению Бесплатной правовой помощи Юлия Иваненко, пишет "Я и Закон".

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Каким нормативно-правовым актом обеспечивается право на компенсацию

Согласно пункту 22 части 1 статьи 26 Закона "О местном самоуправлении в Украине" к исключительной компетенции сельских, поселковых, городских советов относится утверждение программ социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления.

Подготовкой и выполнением таких программ занимаются исполнительные органы соответствующих местных советов, а такие программы могут финансироваться из всех местных бюджетов в соответствии со статьей 91 Бюджетного Кодекса Украины.

С ноября 2022 года отдельные местные советы своими решениями уже приняли программы частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей, определенных программой участников, до отопительного сезона 2022-2023 годов (далее – Программа). нагрузка на них при покупке таких приборов.

Кто может получить компенсацию за покупку электрогенератора

Кто может получить компенсацию за покупку электрогенератора

На компенсацию имеют право:

  • объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
  • жилищно-строительные конторы (ЖСК);
  • руководители многоквартирных домов.

Отмечается, что компенсация не будет выплачена, если генератор покупает физлицо, например, если жильцы дома решили скинуться деньгами и приобрести технику. Запрос на компенсацию, согласно правилам, должен быть отправлен именно от юридического лица.

Какие требования к генераторам

Требования к генераторам следующие:

  • для домов, где установлены ИТР, водяные насосы или лифты — мин.5 кВт;
  • для домов без всего того — от 2 до 5 кВт.

Какие основания получения компенсации за приобретение электрогенераторов

Какие основания получения компенсации за приобретение электрогенераторов

Для получения компенсации за приобретение электрогенераторов необходимо наличие принятого решения местного совета, где находится многоквартирный дом. В случае не принятия такой программы на местном уровне компенсация будет невозможна.

Генератор должен быть закуплен после 24 февраля 2022 и не позднее окончания военного положения.

Также, каждая отдельная программа может содержать отдельный перечень оснований для получения компенсации.

В таких Программах будет определен порядок принятия и рассмотрения обращений о предоставлении компенсации, категории участников, которые могут получать помощь за счет местной программы, сумма возмещения в процентах от стоимости электрогенератора, установлена предельная сумма возмещения, требования к электрогенератору — номинальная мощность и прочее.

Алгоритм получения компенсации

Алгоритм получения компенсации

Пошаговый алгоритм получения компенсации:

1. Выберите технику:

  • вид прибора должен определять специалист;
  • проконсультируйтесь по мощности;
  • определите требуемое количество приборов.

2. Оплатите покупку:

  • оплата через банковское учреждение;
  • оплачивать должно юридическое лицо.

3. Подайте документы в РГА:

  • заявление на частичное возмещение;
  • заверенная копия выписки из ЕГР;
  • если не создан ОСМД/ЖСК — копия протокола совладельцев о выборе руководителя;
  • заверенная копия расходной накладной на прибор.

4. Получите компенсацию:

  • компенсируют 75% стоимости прибора;
  • максимальная сумма компенсации 80 тысяч гривен;
  • деньги поступят в течение 2 месяцев.

Отметим, что с Программой можно ознакомиться непосредственно в самом местном совете или онлайн на сайте местного совета.

Какие документы должны быть для получения компенсации

Какие документы должны быть для получения компенсации

Ориентировочный перечень документов, которые могут требоваться в соответствии с условиями Программы для получения частичной компенсации:

  1. Заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора в соответствии с формой утвержденной Программой.
  2. Копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар).
  3. Копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера (или другой заводской маркировки).
  4. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома.
  5. Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
  6. Протокол общего собрания совладельцев многоквартирных жилых домов и другие.

Обратите внимание! Органы местного самоуправления не могут требовать предоставления документов, не предусмотренных соответствующей Программой для получения компенсации.

При подаче неполного пакета документов заявитель не допускается к участию в Программе.

  • Соответствующий орган городского совета формирует перечень участников, отвечающих требованиям Программы, и передает на рассмотрение Комиссии.
  • Комиссия направляет протокол Главному распорядителю средств, который из протокола Комиссии осуществляет регистрацию бюджетных и бюджетных финансовых обязательств в органах казначейства. После перечисления средств из бюджета совета средства для частичной компенсации стоимости приобретенных электрогенераторов перечисляются на банковские счета участников Программы.

Важно: ответственность за целевое использование компенсации стоимости закупки электрогенераторов несут участники Программы.

Напомним, мы писали, что в Украине предпринимателей ждут штрафы за использование генераторов. Наказать могут за вредные выбросы.

Также ранее мы информировали, что президент подписал законы, предусматривающие введение льготного ввоза Starlink и генераторов в Украину. Это будет способствовать более быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

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