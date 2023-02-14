Як отримати компенсацію за покупку генератора — інструкція

Генератор має бути закуплений після 24 лютого 2022 року та не пізніше закінчення воєнного стану

З моменту як росія почала знищувати енергетичну інфраструктуру України, громадяни почали масово скуповувати генератори, віддаючи за них величезні гроші, щоб не залишитися без електроенергії та продовжити працювати. У зв'язку з цим у деяких містах України місцева влада впровадила програму, згідно з якою кошти за купівлю електрогенератора можуть компенсувати.

Про порядок отримання компенсації за придбання електрогенераторів розповіла юристка Сумського місцевого центру з надання БВПД Юлія Іваненко, пише "Я і Закон".

Яким нормативно правовим актом забезпечується право на компенсацію

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Підготовкою та виконанням таких програм займаються виконавчі органи відповідних місцевих рад, а фінансуватися такі програми можуть з усіх місцевих бюджетів відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.

З листопада 2022 року окремі місцеві ради своїми рішеннями вже прийняли програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб, визначених програмою учасників, до опалювального сезону 2022- 2023 років (далі – Програма) Вказані Програми спрямовані на забезпечення таких учасників альтернативними джерелами електроенергії шляхом зниження фінансового навантаження на них під час придбання таких приладів.

Хто може отримати компенсацію за покупку електрогенератора

На компенсацію мають право:

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

житлово-будівельні контори (ЖБК);

керівники багатоквартирних будинків.

Зазначається, що компенсація не буде виплачена, якщо генератор купує фізособа, наприклад, якщо мешканці будинку вирішили скинутися грошима та придбати техніку. Запит на компенсацію, згідно з правилами, має бути надіслано саме від юридичної особи.

Які вимоги до генераторів

Вимоги до генераторів наступні:

для будинків, де встановлено ІТП, водяні насоси, або ліфти — мін.5 кВт;

для будинків без всього того — від 2 до 5 кВт.

Які підстави отримання компенсації за придбання електрогенераторів

Для отримання компенсації за придбання електрогенераторів необхідна наявність прийнятого рішення місцевої ради де знаходиться багатоквартирний будинок. В разі не прийняття такої програми на місцевому рівні компенсація буде неможливою.

Генератор має бути закуплений після 24 лютого 2022 року та не пізніше закінчення воєнного стану.

Також, кожна окрема Програма може містити окремий перелік підстав для отримання компенсації.

В таких Програмах буде визначено порядок прийняття та розгляду звернень про надання компенсації, категорії учасників, які можуть отримувати допомогу коштом місцевої програми, сума відшкодування у відсотках від вартості електрогенератора, встановлена гранична сума відшкодування, вимоги до електрогенератора — номінальна потужність та інше.

Алгоритм отримання компенсації

Покроковий алгоритм отримання компенсації:

1. Виберіть техніку:

вид приладу має визначати спеціаліст;

проконсультуйтеся щодо потужності;

визначте необхідну кількість приладів.

2. Оплатіть покупку:

оплата через банківську установу;

оплачувати має юридична особа.

3. Подайте документи до РДА:

заяву на часткове відшкодування;

завірена копія виписки з ЄДР;

якщо не створено ОСББ/ЖБК — копія протоколу співвласників про вибір керівника;

завірена копія витратної накладної на прилад.

4. Отримайте компенсацію:

компенсують 75% вартості приладу;

максимальна сума компенсації 80 тисяч гривень;

гроші надійдуть протягом 2-х місяців.

Зазначимо, що з Програмою можна ознайомитися безпосередньо в самій місцевій раді або онлайн на сайті місцевої ради.

Які документи мають бути для отримання компенсації

Орієнтовний перелік документів, які можуть вимагатися відповідно до умов Програм для отримання часткової компенсації:

Заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора відповідно до форми затвердженої Програмою. Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар). Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування). Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу). Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків та інші.

Зверніть увагу! Органи місцевого самоврядування не можуть вимагати надавати документи, які не передбачені відповідною Програмою для отримання компенсації.

У разі подання неповного пакета документів заявник не допускається до участі у Програмі.

Відповідний орган міської ради формує перелік учасників, які відповідають вимогам Програми та передає на розгляд Комісії.

Комісія направляє протокол Головному розпоряднику коштів, який на підставі протоколу Комісії здійснює реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань в органах казначейства. Після перерахування коштів з бюджету ради кошти для часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів перераховуються на банківські рахунки Учасників Програми.

Важливо: відповідальність за цільове використання компенсації вартості закупівлі електрогенераторів несуть Учасники Програми.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні на підприємців чекають штрафи за використання генераторів. Покарати можуть за шкідливі викиди.

Також раніше ми інформували про те, що президент України підписав закони, які передбачають запровадження пільгового ввезення Starlink та генераторів в Україну. Це сприятиме швидшому відновленню енергетичної інфраструктури України.