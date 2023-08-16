Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь: куда обращаться
Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь — бесплатные продукты питания, средства гигиены, витамины и одежду. Это касается всех граждан, которые в этом нуждаются.
Гуманитарную помощь оказывает портал "Рядом".
Как получить помощь
Сообщается, что гуманитарную помощь могут получить украинцы независимо от места жительства и статуса.
Для того чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке , заполнить и отправить соответствующую форму.
Следовательно, нужно указать следующую информацию:
- Имя и фамилия.
- Контактный телефонный номер.
- Электронную почту.
- Контактные данные Telegram и Viber.
- Список необходимой помощи.
- Способ получения помощи (лично, Новой почтой и т.п.).
Получив запрос, менеджеры портала сконтактируют для уточнения деталей.
Напомним, ранее мы писали, кто из военных может получить пособие в размере 700 тысяч.
Также мы писали, что все родители, независимо от уровня доходов и социального статуса, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.