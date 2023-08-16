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Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь: куда обращаться

16 августа 2023 16:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь: куда обращаться
Гуманитарная помощь. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь — бесплатные продукты питания, средства гигиены, витамины и одежду. Это касается всех граждан, которые в этом нуждаются.

Гуманитарную помощь оказывает портал "Рядом".

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Как получить помощь

Сообщается, что гуманитарную помощь могут получить украинцы независимо от места жительства и статуса.

Для того чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке , заполнить и отправить соответствующую форму.

Следовательно, нужно указать следующую информацию:

  • Имя и фамилия.
  • Контактный телефонный номер.
  • Электронную почту.
  • Контактные данные Telegram и Viber.
  • Список необходимой помощи.
  • Способ получения помощи (лично, Новой почтой и т.п.).

Получив запрос, менеджеры портала сконтактируют для уточнения деталей.

Напомним, ранее мы писали, кто из военных может получить пособие в размере 700 тысяч.

Также мы писали, что все родители, независимо от уровня доходов и социального статуса, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.

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