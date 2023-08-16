Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу: куди звертатися

Гуманітарна допомога. Фото ілюстративне: google

Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу — безкоштовні продукти харчування, засоби гігієни, вітаміни та одяг. Це стосується усіх громадян, які цього потребують.

Гуманітарну допомогу надає портал "Поряд".

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Як отримати допомогу

Повідомляється, що гуманітарну допомогу можуть отримати українці, незалежно від місця проживання та статусу.

Для того, щоб її отримати, потрібно перейти за посиланням, заповнити та надіслати відповідну форму.

Відтак, потрібно вказати таку інформацію:

Ім’я та прізвище.

Контактний номер телефону.

Електронну пошту.

Контактні дані Telegram та Viber

Перелік необхідної допомоги.

Спосіб отримання допомоги (особисто, Новою поштою тощо).

Отримавши запит, менеджери порталу сконтактують для уточнення деталей.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з військових може отримати допомогу у розмірі 700 тисяч.

Також ми писали, що всі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.