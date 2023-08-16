Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу: куди звертатися arrow

Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу: куди звертатися

16 серпня 2023 16:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу: куди звертатися
Гуманітарна допомога. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу — безкоштовні продукти харчування, засоби гігієни, вітаміни та одяг. Це стосується усіх громадян, які цього потребують. 

Гуманітарну допомогу надає портал "Поряд". 

Читайте також:

Як отримати допомогу

Повідомляється, що гуманітарну допомогу можуть отримати українці, незалежно від місця проживання та статусу. 

Для того, щоб її отримати, потрібно перейти за посиланням, заповнити та надіслати відповідну форму. 

Відтак, потрібно вказати таку інформацію:

  • Ім’я та прізвище.
  • Контактний номер телефону.
  • Електронну пошту.
  • Контактні дані Telegram та Viber
  • Перелік необхідної допомоги. 
  • Спосіб отримання допомоги (особисто, Новою поштою тощо). 

Отримавши запит, менеджери порталу сконтактують для уточнення деталей. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з військових може отримати допомогу у розмірі 700 тисяч. 

Також ми писали, що всі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз