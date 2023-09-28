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Украинцы могут остаться без света зимой: названы две причины

28 сентября 2023 11:31
- Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Украинцы могут остаться без света зимой: названы две причины
Иллюстративная демонстрация отключения света. Фото: Константин Буновский
- Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Украинцам следует подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью и зимой. Гендиректор Yasno назвал две причины потенциального отключения света в Украине.

Сергей Коваленко озвучил их в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Первая причина возможности отключения электроэнергии — недостаток собственной генерации.

Гендиректор компании-поставщика пояснил: "Мы, к сожалению, являемся дефицитным государством, у нас не хватает на пиках собственной электроэнергии". Но в то же время отметил, что эта проблема имеет решение.

Летом наша страна привлекала помощь экстренной электроэнергии из Европы. Поэтому Коваленко считает, что проблему генерации можно решить с помощью экстренной помощи или коммерческого импорта.

Вторая причина — угроза повреждения сетей.

"Отвечая на главный вопрос — что ожидать, я честно скажу — никто не знает, чего ожидать, потому что никто не знает, куда будут попадания. Надеюсь, что не будут, но я всем советую персонально и я к этому готовлюсь, что надо быть готовым: отключения возможны", — предупредил гендиректор Yasno.

В свою очередь глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий дал ответ сколько денег нужно для восстановления украинской энергосистемы.

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