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Українці можуть залишитися без світла взимку: названо дві причини

28 вересня 2023 11:31
- Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Українці можуть залишитися без світла взимку: названо дві причини
Ілюстративна демонстрація відключення світла. Фото: Константин Буновський
- Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Українцям варто підготуватися до можливих відключень електроенергії восени та взимку. Гендиректор Yasno назвав дві причини потенційного вимикання світла в Україні. 

Сергій Коваленко озвучив їх в ефірі програми "Сніданок з 1+1". 

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Перша причина можливості відключення електроенергії — нестача власної генерації. 

Гендиректор компанії-постачальника пояснив: "Ми, на жаль, є дефіцитною державою, у нас не вистачає на піках власної елетроенергії". Але в той же час зазначив, що ця проблема має вирішення.

Влітку наша країна залучала допомогу екстреної електроенергії з Європи. Тому пан Коваленко вважає, що проблему генерації можна вирішити за допомогою екстренної допомоги або комерційного імпорту. 

Друга причина — загроза пошкодження мереж.

"Відповідаючи на головне питання — що очікувати, я чесно скажу — ніхто не знає, чого очікувати, тому що ніхто не знає, куди будуть влучання. Маю надію, що не будуть, але я всім раджу персонально і я до цього готуюсь, що треба бути готовим: відключення можливі", — попередив гендиректор Yasno.

У свою чергу, голова Укренерго Володимир Кудрицький дав відповідь скільки грошей потрібно для відновлення української енергосистеми. 

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