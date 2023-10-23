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Украинцы получат до 27 тысяч на обучение — кто может подать заявку

23 октября 2023 15:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинцы получат до 27 тысяч на обучение — кто может подать заявку
Люди в городе. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Некоторые украинцы могут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях по утвержденному списку профессий и специализаций. Известно, что общая стоимость составляет почти 27 тысяч гривен, если цена обучения превышает указанную — разница оплачивается самостоятельно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Что известно о ваучере

Известно, что ваучер оплачивает Фонд общеобязательного государственного социального страхования, если у человека нет работы.

Стоимость ваучера устанавливается в пределах цены за обучение, она не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица. То есть сейчас стоимость составляет 26 840 гривен.

В то же время, если стоимость обучения превышает цену ваучера, разница оплачивается самостоятельно.

Кто может получить ваучер

Сообщается, что ваучер могут получить украинцы, имеющие профессионально-техническое или высшее образование и не зарегистрированные в службах занятости, а также:

  • лица, которые находятся в возрасте 45 лет и старше (до достижения пенсионного возраста), страховой стаж составляет не менее 15 лет;
  • лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Госслужбы специальной связи и защиты информации, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья, до достижения пенсионного возраста при наличии выслуги не более 10 лет;
  • освобожденные с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, до достижения пенсионного возраста;
  • внутренне перемещенные лица при отсутствии подходящей работы;
  • лица с инвалидностью при отсутствии подходящей работы;
  • ранения в результате военной агрессии, получившихся во время военного положения;
  • лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения.

Как получить ваучер

Отмечается, что получить ваучер можно онлайн и офлайн.

Для того чтобы получить ваучер онлайн, нужно:

1. Заполнить онлайн-форму. После этого заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.

2. Ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и контактному номеру телефона.

Чтобы получить ваучер офлайн, нужно обратиться в ближайший Центр занятости в населенном пункте и получить личную консультацию по поводу ваучера.

Напомним, что государственный "ПриватБанк" запускает программу поддержки украинских предпринимателей. Финучреждение до февраля 2024 года планирует кредитовать бизнес под залог без комиссий.

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