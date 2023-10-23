Українці отримають до 27 тисяч на навчання — хто може подати заявку

Люди у місті. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах за затвердженим переліком професій та спеціалізацій. Відомо, що загальна вартість становить майже 27 тисяч гривень, у випадку якщо ціна навчання перевищує зазначену — різниця сплачується самостійно.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про ваучер

Відомо, що ваучер оплачує Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо особа не має роботи.

Вартість ваучера встановлюють в межах ціни за навчання, вона не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто наразі вартість становить 26 840 гривень.

Водночас, якщо вартість навчання перевищує ціну ваучера, то різниця сплачується самостійно.

Хто може отримати ваучер

Повідомляється, що ваучер можуть отримати українці, які мають професійно-технічну або вищу освіту та які не зареєстровані у службах зайнятості, а також ті:

особи, які перебувають у віці 45 років та старше (до досягнення пенсійного віку), страховий стаж становить не менше 15 років;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я, до досягнення пенсійного віку за наявності вислуги не більше 10 років;

звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, до досягнення пенсійного віку;

внутрішньо переміщені особи за відсутності підходящої роботи;

особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

поранення в результаті військової агресії, які отримали під час воєнного стану;

особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Як отримати ваучер

Зазначається, що отримати ваучер можна онлайн та офлайн.

Для того, щоб отримати ваучер онлайн, потрібно:

1. Заповнити онлайн-форму. Після цього заявка автоматично надсилається до відповідного центру зайнятості.

2. Очікувати на повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки за вказаною електронною адресою та контактним номером телефону.

Для того, щоб отримати ваучер офлайн, потрібно звернутися до найближчого Центру зайнятості у населеному пункті та отримати особисту консультацію з приводу ваучера.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" запускає програму підтримки українських підприємців. Фінустанова до лютого 2024 року планує кредитувати бізнес під заставу без комісій.