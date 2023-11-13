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Украинцы получат еще одну платежку за газ — за что придется платить

13 ноября 2023 03:14
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцы получат еще одну платежку за газ — за что придется платить
Женщина рассматривает платежку за газ. Фото: Я-UA ТВ канал
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украины появится еще одна пластинка за газ. Теперь украинцам нужно платить не только за газ и отдельно за его доставку, но и за содержание внутридомовых сетей.

Об этом сообщает издание Газправда.

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Отмечается, что пользователям газовых услуг следует подписать договор с сертифицированной организацией и дополнительно платить.

При этом владелец может самостоятельно опирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по обслуживанию внутридомовых сетей.

"Действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается, является нарушением прав его жителей" , — отмечает издание.

После того, как третья пластинка начнет действовать, раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов и проверять наличие свободного доступа к ним.

"Ежегодно проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очистка от остатков коррозии и смазки. Согласно требованиям и рекомендациям заводов-производителей, однако не реже одного раза в год, осуществляется ТО газового оборудования", — говорится в сообщении.

Добавим, в следующем году Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Страна не будет продлевать контракт после того, как срок его действия истечет в конце 2024 года.

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