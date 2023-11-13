Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Українці отримають ще одну платіжку за газ — за що доведеться платити arrow

Українці отримають ще одну платіжку за газ — за що доведеться платити

13 листопада 2023 03:14
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українці отримають ще одну платіжку за газ — за що доведеться платити
Жінка розглядає платіжку за газ. Фото: Я-UA ТВ канал
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні з'явиться ще одна платівка за газ. Тепер українцям потрібно платити не лише за газ та окремо за його доставку, а й за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Про це повідомляє видання Газправда.

Читайте також:

Що відомо про нову платіжку за газ

Зазначається, що користувачам газових послуг потрібно підписати договір із сертифікованою організацією та додатково сплачувати. 

При цьому, власник може самостійно обипати організацію, яка виключно на договірних  умовах та на платній основі здійснюватиме роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

"Чинне законодавство містить застереження, що у разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється.Однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами виключно через незаключення договорів на ТО може вважатися маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців", — зазначає видання.

Після того, як третя платівка почне діяти, один раз на рік фахівці повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів та перевіряти наявність вільного доступу до них.

"Щорічно перевіряється працездатність запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії та мастила. Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, проте не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання", — вказано у повідомленні.

Додамо, наступного року Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Країна не буде продовжувати контракт після того, як термін його дії спливе наприкінці 2024 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі