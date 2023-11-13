Українці отримають ще одну платіжку за газ — за що доведеться платити

Жінка розглядає платіжку за газ. Фото: Я-UA ТВ канал

В Україні з'явиться ще одна платівка за газ. Тепер українцям потрібно платити не лише за газ та окремо за його доставку, а й за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Про це повідомляє видання Газправда.

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Зазначається, що користувачам газових послуг потрібно підписати договір із сертифікованою організацією та додатково сплачувати.

При цьому, власник може самостійно обипати організацію, яка виключно на договірних умовах та на платній основі здійснюватиме роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

"Чинне законодавство містить застереження, що у разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється.Однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами виключно через незаключення договорів на ТО може вважатися маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців", — зазначає видання.

Після того, як третя платівка почне діяти, один раз на рік фахівці повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів та перевіряти наявність вільного доступу до них.

"Щорічно перевіряється працездатність запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії та мастила. Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, проте не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання", — вказано у повідомленні.

Додамо, наступного року Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Країна не буде продовжувати контракт після того, як термін його дії спливе наприкінці 2024 року.