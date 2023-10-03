Переход на зимнее время в Украине 2023 — когда следует переводить часы

Мужчина переводит стрелки часов на зимнее время. Фото: google.com

Традиционно дважды в год украинцы переводят стрелки своих часов: весной и осенью, в апреле и соответственно в октябре. Это принято делать для того, чтобы сбалансировать биологическое и календарное время, а также для экономии электроэнергии.

В какую дату состоится переход на зимнее время 2023 и в какую сторону нужно переводить стрелки, рассказываем далее в материале.

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На зимнее время мы перейдем традиционно в последнее воскресенье октября. В 2023 году это будет 29 октября. В четыре часа стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад. То есть, в 4:00 нужно поставить 3:00.

Не забывайте, что большинство электронных устройств перейдут самостоятельно, но механические или не подключенные к интернету устройства необходимо переводить вручную.

Перевод стрелок часов на зимнее время. Фото: shutterstock.com

Как влияет перевод часов на организм

Как правило, осенью людям легче воспринимать переход на зимнее время, поскольку появляется возможность поспать на один час дольше. Однако наш организм все равно должен адаптироваться к переменам.

Некоторые особенно чувствительные люди во время периода перехода на новое время могут чувствовать:

перепады настроения;

раздражительность;

депрессию;

апатию;

бессонницу;

проблемы с концентрацией внимания;

снижение работоспособности;

усталость.

Внимательнее отнестись к этому вопросу следует людям с хроническими заболеваниями и сердечно-сосудистыми. Также более внимательными к своему самочувствию должны быть люди с психическими и неврологическими расстройствами.

Воздействие перевода часов на организм человека. Фото: depositphotos.com

Как пережить перевод часов на зимнее время

Медики дают такие общие рекомендации, которые помогут с легкостью привыкнуть к зимнему времени без стресса для организма:

Не пренебрегайте здоровым сном. Ложитесь не позднее 23 ночи. Взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, детям необходимо ложиться спать в 21-22 часа, а полноценный сон должен занять 9-10 часов. Для легкого засыпания перед сном примите теплую ванну. За час до сна отложите гаджеты, чтобы лучше уснуть. Правильно питайтесь. В период перехода на зимнее время следует исключить из рациона любые спиртные напитки, вредную пищу. По назначению врача можно дополнительно употреблять витамины, это поможет поддержать иммунную систему и увеличить стрессоустойчивость. Откажитесь на время от употребления энергетических напитков и кофеина. Пока ритм биологических часов не нормализуется, они могут усиливать чувство усталости. Пейте перед сном что-нибудь теплое, чтобы поощрить сонливость, но не ешьте на ночь. Это может быть молоко, травяной чай, водичка с лимоном, компот без сахара и т.д. Гуляйте на свежем воздухе или занимайтесь любой физической активностью. Прогулка по парку или скверу после работы, зарядка утром и йога вечером, футбол, танцы и т.д. способны зарядить организм энергией больше, чем чашка кофе. Также физическая активность помогает справиться со стрессом и плохими эмоциями. Несколько дней после перевода часов около 10 минут позвольте себе поваляться в постели, чтобы приспособиться к новому времени.

Напомним, мы писали, почему наблюдать за временем во время бессонницы вредно.