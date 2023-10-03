Перехід на зимовий час в Україні 2023 — коли слід переводити годинники

Чоловік переводить стрілки годинника на зимовий час. Фото: google.com

Традиційно двічі на рік українці переводять стрілки своїх годинників: навесні та восени, у квітні та відповідно у жовтні. Це заведено робити для того, щоб збалансувати біологічний і календарний час, а також заради економії електроенергії.

У яку дату відбудеться перехід на зимовий час 2023 року та у яку сторону необхідно переводити стрілки, розповідаємо далі в матеріалі.

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На зимовий час ми перейдемо традиційно останньої неділі жовтня. 2023 року це буде 29 жовтня. О 4:00 стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину назад. Тобто, о 4:00 треба поставити 3:00.

Не забувайте, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні або не під’єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну.

Переведення стрілок годинника на зимовий час. Фото: shutterstock.com

Як впливає переведення годинника на організм

Як правило восени людям легше сприймати перехід на зимовий час, оскільки з'являється можливість поспати на одну годину довше. Проте наш організм все одно має адаптуватися до змін.

Деякі особливо чутливі люди під час періоду переходу на новий час можуть відчувати:

перепади настрою;

дратівливість;

депресію;

апатію;

безсоння;

проблеми з концентрацією уваги;

зниження працездатності;

втому.

Уважніше поставитися до цього питання слід людям з хронічними захворюваннями та серцево-судинними. Також більш пильними до свого самопочуття мають бути люди з психічними та неврологічними розладами.

Вплив переведення годинника на організм людини. Фото: depositphotos.com

Як пережити переведення годинника на зимовий час

Медики дають такі загальні рекомендації, які допоможуть з легкістю звикнути до зимового часу без стресу для організму:

Не нехтуйте здоровим сном. Лягайте не пізніше 23 ночі. Дорослій людині для повноцінного відпочинку потрібно не менше 7-9 годин сну, дітям необхідно лягати спати о 21-22 годині, а повноцінний сон має тривати 9-10 годин. Для легкого засинання перед сном прийміть теплу ванну. За годину до сну відкладіть гаджети, щоб краще заснути. Правильно харчуйтесь. У період переходу на зимовий час варто виключити з раціону будь-які спиртні напої, шкідливу їжу. За призначенням лікаря можна додатково вживати вітаміни, це допоможе підтримати імунну систему та збільшити стресостійкість. Відмовтеся на деякий час від вживання енергетичних напоїв і кофеїну. Поки ритм біологічного годинника не нормалізується, вони можуть підсилювати відчуття втоми. Пийте перед сном щось тепле, щоб заохотити сонливість, але не їжте на ніч. Це може бути молоко, трав'яний чай, водичка з лимоном, компот без цукру тощо. Гуляйте на свіжому повітрі або займайтесь будь-якою фізичною активністю. Прогулянка парком або сквером після роботи, зарядка вранці та йога ввечері, футбол, танці тощо здатні зарядити організм енергією більше, ніж чашка кави. Також фізична активність допомагає впоратися зі стресом та поганими емоціями. Кілька днів після переведення годинника близько 10 хвилин дозвольте собі повалятися в ліжку, щоб пристосуватися до нового часу.

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