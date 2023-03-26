Украинцы поблагодарили Польшу за поддержку: подробности масштабной информационной кампании
Общественная инициатива Евромайдан-Варшава, фонд "Stand with Ukraine" и организации "Nova Ukraine" в Польше провели информационная кампания "Спасибо, Польша". Она проводилась к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
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Что известно
Как отмечается в сообщении, в рамках акции по всей стране было установлено 70 билбордов с изображениями украинцев, которые искренне благодарят поляков и Польшу за поддержку.
На фотографиях, размещенных на билбордах, изображены украинцы, которым помогли поляки.
"Например, история солдата Антона. Его близким пришлось стать беженцами в Польше. Или история девушки Марии из Мариуполя, едва выжившей в мариупольской блокаде, а в марте 2022 года вместе с кузенами и матерью была эвакуирована в Польшу", — отмечают в министерстве.
В ведомстве добавили, что в течение месяца установленные по всей Польше билборды смогли увидеть около 60 миллионов человек, или два миллиона человек в сутки.
Напомним, 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения фроссии и Украины, во многих странах мира прошли акции, посвященные поддержке Украины.