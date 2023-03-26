Українці подякували Польщі за підтримку: подробиці масштабної інформаційної кампанії

Українці дякують полякам та Польщі за підтримку під час війни

Громадська ініціатива Євромайдан-Варшава, фонд Stand with Ukraine та організації Nova Ukraine у Польщі провели інформаційна кампанія "Дякую, Польще". Вона проводилася до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Що відомо

Як зазначається у повідомленні, у межах акції по всій країні було встановлено 70 білбордів із зображеннями українців, які щиро дякують полякам та Польщі за підтримку.

На світлинах, які розміщені на білбордах, зображені українці, яким допомогли поляки.

"Наприклад, історія солдата Антона. Його близьким довелося стати біженцями в Польщі. Чи історія дівчини Марії з Маріуполя, яка ледве вижила у маріупольській блокаді, а в березні 2022 року разом із двоюрідними братами та матір’ю була евакуйована до Польщі", — зазначають у міністерстві.

У відомстві додали, що протягом місяця встановлені по всій Польщі білборди змогли побачити приблизно 60 мільйонів людей, або два мільйони осіб щодоби.

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення рф і Україну у багатьох країнах світу пройшли акції, присвячені підтримці України.