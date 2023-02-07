Более 10 миллионов — Федоров рассказал, сколько раз украинцы распространили документы через Дію

Украинцы более 10 миллионов раз распространили документы через "Дію"
Более 10 млн раз украинцы распространили документы через "Дію". Благодаря этому удалось сэкономить как минимум 10 млн бумажек и 30 млн грн на печати и сканировании документов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Как "Дія" изменила отношения между государством и человеком
"Революционная услуга, полностью изменившая философию в отношениях между государством и человеком. Когда вам больше не нужно делать десятки копий, чтобы открыть банковскую карту, застраховать авто, поступить в университет, получить услугу в ЦНАПе и т.д. Просто несколько кликов в приложении", — рассказал Федоров.
Он также добавил, что делится документами через "Дію" удобно и безопасно, ведь цифровая копия передается только с вашего разрешения в зашифрованном виде.
"А еще это экологично и экономно. Потому что благодаря шерингу сэкономили как минимум 10 млн бумажек и 30 млн грн на печати и сканировании документов", — подчеркнул министр цифровой трансформации.
Напомним, что в Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать достаточно быстро.
Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".