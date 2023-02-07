Более 10 миллионов — Федоров рассказал, сколько раз украинцы распространили документы через Дію

Это полностью изменило философию в отношениях между государством и человеком

Более 10 млн раз украинцы распространили документы через "Дію". Благодаря этому удалось сэкономить как минимум 10 млн бумажек и 30 млн грн на печати и сканировании документов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как "Дія" изменила отношения между государством и человеком

"Революционная услуга, полностью изменившая философию в отношениях между государством и человеком. Когда вам больше не нужно делать десятки копий, чтобы открыть банковскую карту, застраховать авто, поступить в университет, получить услугу в ЦНАПе и т.д. Просто несколько кликов в приложении", — рассказал Федоров.

Он также добавил, что делится документами через "Дію" удобно и безопасно, ведь цифровая копия передается только с вашего разрешения в зашифрованном виде.

"А еще это экологично и экономно. Потому что благодаря шерингу сэкономили как минимум 10 млн бумажек и 30 млн грн на печати и сканировании документов", — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Напомним, что в Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать достаточно быстро.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".