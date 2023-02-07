Понад 10 мільйонів — Федоров розповів, скільки разів українці поширили документи через Лію

Це повністю змінило філософію у відносинах між державою та людиною

Понад 10 млн разів українці поширили документи через "Дію". Завдяки цьому вдалося заощадити як мінімум 10 млн папірців та 30 млн грн на друці та скануванні документів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як "Дія" змінила відносини між державою та людиною

"Революційна послуга, яка повністю змінила філософію у відносинах між державою та людиною. Коли вам більше не потрібно робити десятки копій, щоб відкрити банківську картку, застрахувати авто, вступити до університету, отримати послугу в ЦНАПі тощо. Просто кілька кліків у застосунку", — розповів Федоров.

Він також додав, що ділитися документами через "Дію" зручно та безпечно, адже цифрова копія передається лише з вашого дозволу в зашифрованому вигляді.

"А ще це екологічно та економно. Тому що завдяки шерингу заощадили як мінімум 10 млн папірців та 30 млн грн на друці та скануванні документів", — наголосив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що в Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного додатку державних послуг "Дія".