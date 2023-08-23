С Днем Государственного Флага Украины 2023 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы празднуют День флага: яркие и патриотические поздравления к празднику
23 августа — День Государственного Флага Украины. Для каждого украинца это важный праздник, ведь наше желто-голубое знамя — символ славы многих поколений.
Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родственников, близких, друзей и знакомых с этим важным праздником для каждого украинца.
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2023 — стихи
Это флаг — свободной страны,
Это флаг — городов и сел,
Это знамя моей Родины,
И в нем вечности добра.
Он развевается, как синее небо,
Безоблачный — символ добра,
А желтый — золотые колосья,
Отражение веры и тепла.
И он, возвеличится над нами,
Показывая верный путь,
Голубым и желтым цветами,
На небе и своих полях.
***
С давних времен отголосок идет
О прадедах отвагу, мужество, славу.
Наш флаг ржаным золотом цветет;
Он символ независимого государства.
Знак сияет солнцем золотым,
Небесной сверкает голубым…
С ним получали все, что свято;
И нас с ним никому не покорить!
***
Флаг Украины в небе развевается,
Даря народу золото и голубизна.
Это знамя моей Родины,
Это символ свободной страны.
Пусть это знамя нас объединит,
В мир страну благословляет.
***
Золото в долине,
Вверху — голубизна.
Флаг Украины
Гордо реет.
Он — победил безграничность,
Славы казаков.
Флаг о независимости
Миру возвестил.
Дорогим отныне
Стало на земле
Золото в долине
На синем фоне.
***
Небеса голубые
Сияют из глубины,
А пшеничные и ржаные
Мерцают поля.
Образ этот не побледнеет,
Хоть минует жатва.
Это знамя родное
Злото и синева.
Флаг наш, как лето,
В солнце развевается.
По долине — рожь,
По горе — лазурь.
Флаг наш — не битва,
Не ружейная дробь:
По горе молитва,
По долине — хлеб.
***
Праздник отмечаем,
Флаг храним!
Врагов выгоняем,
Гимн Украины поем!
С Днем Государственного флага Украины!
***
Пусть знамя родное над нами вьется,
в Украине — достойно всем живется!
Идем к успехам по пути наилучшим,
И гордимся знаменем нашим!
С Днем Государственного флага Украины!
***
Пусть знамя родное над нами вьется,
В стране — достойно всем живется!
Идем к успехам правильным путем,
Гордимся нашим флагом!
***
День государственного флага настал,
И весь велик наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – в мире ты одна!
С Днем Государственного флага Украины!
***
С Днем украинского флага, братья
Пусть развевается независимость наш костер
Пусть прославляют страну в мире всему
А благополучие крепнет в каждом доме!
С Днем Государственного флага Украины — поздравление в прозе
С днем флага Украины! Пусть в этот день проснется дух украинского народа. Желаю здоровья стального, патриотизма и оптимистического настроения.
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Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земле. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучше и достойнее. Давайте полагаемся на успех наших совместных действий и активное сотрудничество, которые объединяют и укрепляют нас. С Днем Государственного Флага Украины!
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Поздравляю с Днем украинского флага! Желаю мирного неба и светлой надежды, желаю веры и верности себе, своим близким и своей Родине!
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть знамя Украины наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и чудесную страну.
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы желтые поля пшеницы давали хороший урожай. Пусть Страна растет и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.
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23 августа, в канун Дня независимости, мы чествуем один из трех символов суверенитета нашего государства — Государственный Флаг Украины. Сине-желтый флаг олицетворяет нашу независимость, является исторической памятью и гордостью народа. Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе во благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной, свободной, неделимой и могущественной Украины. Мира и процветания нашему Государству!
Поздравления на День государственного флага в открытках
Видеопоздравления с Днем флага Украины