С Днем Государственного Флага Украины 2023 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают День государственного флага. Фото: fikiwiki.com

23 августа — День Государственного Флага Украины. Для каждого украинца это важный праздник, ведь наше желто-голубое знамя — символ славы многих поколений.

Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родственников, близких, друзей и знакомых с этим важным праздником для каждого украинца.

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Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2023 — стихи

Это флаг — свободной страны,

Это флаг — городов и сел,

Это знамя моей Родины,

И в нем вечности добра.

Он развевается, как синее небо,

Безоблачный — символ добра,

А желтый — золотые колосья,

Отражение веры и тепла.

И он, возвеличится над нами,

Показывая верный путь,

Голубым и желтым цветами,

На небе и своих полях.

***

С давних времен отголосок идет

О прадедах отвагу, мужество, славу.

Наш флаг ржаным золотом цветет;

Он символ независимого государства.

Знак сияет солнцем золотым,

Небесной сверкает голубым…

С ним получали все, что свято;

И нас с ним никому не покорить!

***

Флаг Украины в небе развевается,

Даря народу золото и голубизна.

Это знамя моей Родины,

Это символ свободной страны.

Пусть это знамя нас объединит,

В мир страну благословляет.

***

Золото в долине,

Вверху — голубизна.

Флаг Украины

Гордо реет.

Он — победил безграничность,

Славы казаков.

Флаг о независимости

Миру возвестил.

Дорогим отныне

Стало на земле

Золото в долине

На синем фоне.

***

Небеса голубые

Сияют из глубины,

А пшеничные и ржаные

Мерцают поля.

Образ этот не побледнеет,

Хоть минует жатва.

Это знамя родное

Злото и синева.

Флаг наш, как лето,

В солнце развевается.

По долине — рожь,

По горе — лазурь.

Флаг наш — не битва,

Не ружейная дробь:

По горе молитва,

По долине — хлеб.

***

Праздник отмечаем,

Флаг храним!

Врагов выгоняем,

Гимн Украины поем!

С Днем Государственного флага Украины!

***

Пусть знамя родное над нами вьется,

в Украине — достойно всем живется!

Идем к успехам по пути наилучшим,

И гордимся знаменем нашим!

С Днем Государственного флага Украины!

***

Пусть знамя родное над нами вьется,

В стране — достойно всем живется!

Идем к успехам правильным путем,

Гордимся нашим флагом!

***

День государственного флага настал,

И весь велик наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина – в мире ты одна!

С Днем Государственного флага Украины!

***

С Днем украинского флага, братья

Пусть развевается независимость наш костер

Пусть прославляют страну в мире всему

А благополучие крепнет в каждом доме!

Украинцы отмечают День государственного флага. Фото: УНИАН

С Днем Государственного флага Украины — поздравление в прозе

С днем флага Украины! Пусть в этот день проснется дух украинского народа. Желаю здоровья стального, патриотизма и оптимистического настроения.

***

Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земле. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучше и достойнее. Давайте полагаемся на успех наших совместных действий и активное сотрудничество, которые объединяют и укрепляют нас. С Днем Государственного Флага Украины!

***

Поздравляю с Днем украинского флага! Желаю мирного неба и светлой надежды, желаю веры и верности себе, своим близким и своей Родине!

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть знамя Украины наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и чудесную страну.

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы желтые поля пшеницы давали хороший урожай. Пусть Страна растет и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.

***

23 августа, в канун Дня независимости, мы чествуем один из трех символов суверенитета нашего государства — Государственный Флаг Украины. Сине-желтый флаг олицетворяет нашу независимость, является исторической памятью и гордостью народа. Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе во благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной, свободной, неделимой и могущественной Украины. Мира и процветания нашему Государству!

Поздравления на День государственного флага в открытках

Поздравление на День государственного флага в открытках 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление на День государственного флага в открытках 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление на День государственного флага в открытках 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление на День государственного флага в открытках 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление на День государственного флага в открытках 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем флага Украины