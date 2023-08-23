З Днем Державного Прапора України 2023 — привітання у прозі, віршах та листівках

Українці святкують День прапора: яскраві та патріотичні привітання до свята
23 серпня — День Державного Прапора України. Для кожного українця це важливе свято, адже наш жовто-блакитний стяг — символ слави багатьох поколінь.
Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим важливим та великим святом для кожного українця.
Вітання з Днем Державного Прапора України 2023 — вірші
Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.
***
Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині — жито,
По горі — блакить.
Прапор наш — не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині — хліб.
***
Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Ворогів виганяємо,
Гімн України співаємо!
З Днем Державного прапора України!
***
Нехай прапор рідний над нами в'ється,
в Україні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів шляхом найкращим,
І пишаємося стягом нашим!
З Днем Державного прапора України!
***
Нехай прапор рідний над нами в’ється,
У країні – гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів правильним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!
***
День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об'єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна — у світі ти одна!
З Днем Державного прапора України!
***
З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!
З Днем Державного прапора України — привітання у прозі
З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого, патріотизму та оптимістичного настрою.
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Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного Прапора України!
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Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині!
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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
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Вітаю з Днем Державного прапора України і побажати хочу щедрих врожаїв жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб в житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень і красивих танців, великої гордості і почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор і чудову країну.
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Вітаю з Днем Державного прапора України і хочу побажати, щоб блакитне небо було мирним і ясним, щоб жовті поля пшениці давали добрий урожай. Нехай Країна росте і процвітає, нехай прапор країни розвивається на вітрі і дарує добру надію українцям на щасливе життя.
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23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави — Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!
Вітання на День державного прапора у листівках
Відеопривітання з Днем прапора України