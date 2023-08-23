З Днем Державного Прапора України 2023 — привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають День Державного прапора. Фото: fikiwiki.com

23 серпня — День Державного Прапора України. Для кожного українця це важливе свято, адже наш жовто-блакитний стяг — символ слави багатьох поколінь.

Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим важливим та великим святом для кожного українця.

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Вітання з Днем Державного Прапора України 2023 — вірші

Це прапор — вільної країни,

Це прапор — міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний — символе добра,

А жовтий — золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне —

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині — жито,

По горі — блакить.

Прапор наш — не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині — хліб.

***

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Ворогів виганяємо,

Гімн України співаємо!

З Днем Державного прапора України!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

в Україні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів шляхом найкращим,

І пишаємося стягом нашим!

З Днем Державного прапора України!

***

Нехай прапор рідний над нами в’ється,

У країні – гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів правильним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

***

День державного прапора настав,

І весь великий наш народ об'єднав!

Пишається прапором наша вся країна,

Рідна Україна — у світі ти одна!

З Днем Державного прапора України!

***

З Днем українського прапора, браття

Хай майорить незалежності наше багаття

Хай прославляють країну у світі усьому

А добробут міцніє у кожному домі!

Українці відзначають День Державного прапора. Фото: УНІАН

З Днем Державного прапора України — привітання у прозі

З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого, патріотизму та оптимістичного настрою.

***

Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного Прапора України!

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Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині!

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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

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Вітаю з Днем Державного прапора України і побажати хочу щедрих врожаїв жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб в житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень і красивих танців, великої гордості і почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор і чудову країну.

***

Вітаю з Днем Державного прапора України і хочу побажати, щоб блакитне небо було мирним і ясним, щоб жовті поля пшениці давали добрий урожай. Нехай Країна росте і процвітає, нехай прапор країни розвивається на вітрі і дарує добру надію українцям на щасливе життя.

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23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави — Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!

Вітання на День державного прапора у листівках

Привітання на День державного прапора у листівках 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День державного прапора у листівках 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День державного прапора у листівках 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День державного прапора у листівках 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День державного прапора у листівках 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем прапора України