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Украинцы в Польше: сколько граждан вернется назад

1 июня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы в Польше: сколько граждан вернется назад
Эвакуация украинцев за границу. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом полномасштабной войны в Украине многие граждане уехали за границу. Украинцы искали убежища в других странах. В частности, в Польше. Многие украинцы уже вернулись домой. Однако есть вероятность, что многие там и останутся. По крайней мере, треть.

Такие выводы сделали эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Они обнародовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".

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Ученые исследовали настроения украинцев по возвращению домой в ближайшее время или в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования:

  • 62% украинцев сказали о планах вернуться в Украину;
  • 30% беженцев хотят навсегда остаться в Польше.

Почему украинцы хотят домой:

  • волнуются за близких в Украине;
  • нехватка денег;
  • проблемы с поиском работы;
  • доступ к медицине;
  • незнание польского языка.

Напомним, в Польше снижаются объемы розничных продаж, продолжающиеся уже третий месяц. Это происходит в связи с тем, что украинские беженцы возвращаются в Украину. Так, больше всего упали продажи электроники и бытовой техники (-14,7%), горючего (-14,5%), прессы и книг (-15,6%), еды и напитков (-8%). Однако несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%).

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