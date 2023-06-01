Украинцы в Польше: сколько граждан вернется назад

Эвакуация украинцев за границу. Фото: Google

С началом полномасштабной войны в Украине многие граждане уехали за границу. Украинцы искали убежища в других странах. В частности, в Польше. Многие украинцы уже вернулись домой. Однако есть вероятность, что многие там и останутся. По крайней мере, треть.

Такие выводы сделали эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Они обнародовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".

Читайте также:

Ученые исследовали настроения украинцев по возвращению домой в ближайшее время или в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования:

62% украинцев сказали о планах вернуться в Украину;

30% беженцев хотят навсегда остаться в Польше.

Почему украинцы хотят домой:

волнуются за близких в Украине;

нехватка денег;

проблемы с поиском работы;

доступ к медицине;

незнание польского языка.

Напомним, в Польше снижаются объемы розничных продаж, продолжающиеся уже третий месяц. Это происходит в связи с тем, что украинские беженцы возвращаются в Украину. Так, больше всего упали продажи электроники и бытовой техники (-14,7%), горючего (-14,5%), прессы и книг (-15,6%), еды и напитков (-8%). Однако несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%).