Украинцы в Польше: сколько граждан вернется назад
С началом полномасштабной войны в Украине многие граждане уехали за границу. Украинцы искали убежища в других странах. В частности, в Польше. Многие украинцы уже вернулись домой. Однако есть вероятность, что многие там и останутся. По крайней мере, треть.
Такие выводы сделали эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Они обнародовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".
Ученые исследовали настроения украинцев по возвращению домой в ближайшее время или в долгосрочной перспективе.
Результаты исследования:
- 62% украинцев сказали о планах вернуться в Украину;
- 30% беженцев хотят навсегда остаться в Польше.
Почему украинцы хотят домой:
- волнуются за близких в Украине;
- нехватка денег;
- проблемы с поиском работы;
- доступ к медицине;
- незнание польского языка.
Напомним, в Польше снижаются объемы розничных продаж, продолжающиеся уже третий месяц. Это происходит в связи с тем, что украинские беженцы возвращаются в Украину. Так, больше всего упали продажи электроники и бытовой техники (-14,7%), горючего (-14,5%), прессы и книг (-15,6%), еды и напитков (-8%). Однако несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%).