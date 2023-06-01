Українці у Польщі: скільки громадян повернеться назад
З початком повномасштабної війни в Україні чимало громадян виїхало за кордон. Українці шукали прихисток в інших країнах. Зокрема, у Польщі. Чимало українців вже повернулися додому. Однак є вірогідність, що багато там і залишиться. Принаймні, третина.
Такі висновки зробили експерти міграційної платформи EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. Вони оприлюднили нове дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи".
Науковці дослідили настрої українців щодо повернення додому найближчим часом чи в довгостроковій перспективі.
Результати дослідження
- 62% українців сказали про плани повернутися в Україну;
- 30% біженців хочуть назавжди залишитися у Польщі.
Чому українці хочуть додому:
- хвилюються за близьких в Україні;
- брак грошей;
- проблеми з пошуком роботи;
- доступ до медицини;
- незнання польської мови.
Нагадаємо, у Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів, що триває вже третій місяць. Це відбувається у зв'язку з тим, що українські біженці повертаються в Україну. Так, найбільше впали продажі електроніки та побутової техніки (-14,7%), пального (-14,5%), преси та книг (-15,6%), їжі та напоїв (-8%). Однак дещо зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%).