Українці у Польщі: скільки громадян повернеться назад

Евакуація українців за кордон. Фото: Google

З початком повномасштабної війни в Україні чимало громадян виїхало за кордон. Українці шукали прихисток в інших країнах. Зокрема, у Польщі. Чимало українців вже повернулися додому. Однак є вірогідність, що багато там і залишиться. Принаймні, третина.

Такі висновки зробили експерти міграційної платформи EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. Вони оприлюднили нове дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи".

Читайте також:

Науковці дослідили настрої українців щодо повернення додому найближчим часом чи в довгостроковій перспективі.

Результати дослідження

62% українців сказали про плани повернутися в Україну;

30% біженців хочуть назавжди залишитися у Польщі.

Чому українці хочуть додому:

хвилюються за близьких в Україні;

брак грошей;

проблеми з пошуком роботи;

доступ до медицини;

незнання польської мови.

Нагадаємо, у Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів, що триває вже третій місяць. Це відбувається у зв'язку з тим, що українські біженці повертаються в Україну. Так, найбільше впали продажі електроніки та побутової техніки (-14,7%), пального (-14,5%), преси та книг (-15,6%), їжі та напоїв (-8%). Однак дещо зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%).