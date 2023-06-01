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Українці у Польщі: скільки громадян повернеться назад

1 червня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українці у Польщі: скільки громадян повернеться назад
Евакуація українців за кордон. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком повномасштабної війни в Україні чимало громадян виїхало за кордон. Українці шукали прихисток в інших країнах. Зокрема, у Польщі. Чимало українців вже повернулися додому. Однак є вірогідність, що багато там і залишиться. Принаймні, третина.

Такі висновки зробили експерти міграційної платформи EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. Вони оприлюднили нове дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи".  

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Науковці дослідили настрої українців щодо повернення додому найближчим часом чи в довгостроковій перспективі.

Результати дослідження

  • 62% українців сказали про плани повернутися в Україну;
  • 30% біженців хочуть назавжди залишитися у Польщі.

Чому українці хочуть додому:

  • хвилюються за близьких в Україні;
  • брак грошей;
  • проблеми з пошуком роботи;
  • доступ до медицини;
  • незнання польської мови.

Нагадаємо, у Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів, що триває вже третій місяць. Це відбувається у зв'язку з тим, що українські біженці повертаються в Україну. Так, найбільше впали продажі електроніки та побутової техніки (-14,7%), пального (-14,5%), преси та книг (-15,6%), їжі та напоїв (-8%). Однак дещо зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%).

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