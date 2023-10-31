Украинцы теряют доверие к телемарафону "Єдині новини"

Телемарафон "Єдині новини". Фото: Скриншот

За период с мая 2022 года по октябрь 2023 года наблюдается снижение уровня доверия украинцев к телемарафону "Єдині новини". Также общество стало меньше доверять центральным органам власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Телемарафон "Єдині новини" сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% уменьшилось количество доверяющих. В свою очередь, с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что "нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования телемарафона и при нынешних показателях доверия есть окно возможностей для осуществления одобряемых общественностью трансформаций".

Вооруженные силы и волонтеры сохраняют

Социологи также отмечают, что с мая 2022 года по октябрь 2023 среди институтов безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры: сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года было 98%), а 87% доверяют волонтерам. года - 87%).

"В то же время за этот период наблюдается снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% стало меньше доверяющих Президенту, с 74% до 39% — правительству, с 58% до 21% — парламенту. Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которое уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", — говорится в сообщении.

Доверие к местным властям не изменилось, свидетельствует опрос: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют им, а 46% — не доверяют.

Ранее мы рассказывали, что украинские социологи зафиксировали ухудшение уровня отношения общества к ветеранам. Речь идет о возвращении военнослужащих в гражданскую жизнь после войны.