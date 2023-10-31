Украинцы теряют доверие к телемарафону "Єдині новини"
За период с мая 2022 года по октябрь 2023 года наблюдается снижение уровня доверия украинцев к телемарафону "Єдині новини". Также общество стало меньше доверять центральным органам власти.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Телемарафон теряет популярность среди украинцев
Телемарафон "Єдині новини" сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% уменьшилось количество доверяющих. В свою очередь, с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что "нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования телемарафона и при нынешних показателях доверия есть окно возможностей для осуществления одобряемых общественностью трансформаций".
Вооруженные силы и волонтеры сохраняют
Социологи также отмечают, что с мая 2022 года по октябрь 2023 среди институтов безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры: сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года было 98%), а 87% доверяют волонтерам. года - 87%).
"В то же время за этот период наблюдается снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% стало меньше доверяющих Президенту, с 74% до 39% — правительству, с 58% до 21% — парламенту. Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которое уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", — говорится в сообщении.
Доверие к местным властям не изменилось, свидетельствует опрос: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют им, а 46% — не доверяют.
Ранее мы рассказывали, что украинские социологи зафиксировали ухудшение уровня отношения общества к ветеранам. Речь идет о возвращении военнослужащих в гражданскую жизнь после войны.
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