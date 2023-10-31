Українці втрачають довіру до телемарафону "Єдині новини"

Телемарафон "Єдині новини". Фото: Скриншот

За період з травня 2022 року до жовтня 2023 року спостерігається зниження рівня довіри українців до телемарафону "Єдині новини". Також суспільство стало менше довіряти центральним органам влади.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Телемарафон "Єдині новини" зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% зменшилася кількість тих, хто йому довіряє. В свою чергу з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зауважив, що "нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону і при нинішніх показниках довіри є вікно можливостей для здійснення схвалюваних громадськістю трансформацій".

Збройні сили і волонтери зберігають

Соціологи також зауважують, що з травня 2022 року до жовтня 2023-го серед інституцій безумовно довіру зберігають Збройні сили України і волонтери: наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року було 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року — 87%).

"Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє Президенту, з 74% до 39% — уряду, з 58% до 21% — парламенту. Проте важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для президента, де переважна більшість продовжує довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)", — йдеться в повідомленні.

Довіра до місцевої влади не змінилася, свідчить опитування: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

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