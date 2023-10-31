Украинцы считают, что дела страны двигаются в неправильном направлении, — опрос

Украинцы гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

В Украине увеличивается количество людей, считающих, что дела страны двигаются в неправильном направлении. В то же время больше всего наши граждане доверяют Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Результаты опроса

По данным опроса, оптимистично настроенных людей большинство, однако их количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Результаты опроса. Фото: скриншот

В частности, в мае 2022 года 68% опрошенных считали, что в Украине все идет в правильную сторону. А уже сейчас, в октябре 2023 года, так думают 60% респондентов. В то же время, с 16% до 29% возросла доля тех, кто убежден в неправильности движения Украины.

В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины. Так, с мая по 2022 год до октября 2023 года в перечне институтов безусловно доверие сохраняют наши защитники и волонтеры. Так, 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года — 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года — 87%).

Результаты опроса. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали, что исследовательская компания Info Sapiens провела опрос среди молодежи. В частности, у респондентов спросили, каким они видят будущее Украины, помогают ли ВСУ и готовы ли участвовать в восстановлении страны.