Украинцы считают, что дела страны двигаются в неправильном направлении, — опрос
В Украине увеличивается количество людей, считающих, что дела страны двигаются в неправильном направлении. В то же время больше всего наши граждане доверяют Вооруженным силам Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Результаты опроса
По данным опроса, оптимистично настроенных людей большинство, однако их количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом.
В частности, в мае 2022 года 68% опрошенных считали, что в Украине все идет в правильную сторону. А уже сейчас, в октябре 2023 года, так думают 60% респондентов. В то же время, с 16% до 29% возросла доля тех, кто убежден в неправильности движения Украины.
В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины. Так, с мая по 2022 год до октября 2023 года в перечне институтов безусловно доверие сохраняют наши защитники и волонтеры. Так, 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года — 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года — 87%).
Напомним, ранее мы сообщали, что исследовательская компания Info Sapiens провела опрос среди молодежи. В частности, у респондентов спросили, каким они видят будущее Украины, помогают ли ВСУ и готовы ли участвовать в восстановлении страны.
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